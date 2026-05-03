Sito Alonso: "Es una pena no conseguir la primera victoria histórica y el segundo puesto"

Madrid, 3 may (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, lamentó la derrota ante el Real Madrid por 131-123 en el Movistar Arena, en un día en el que rozaron la primera victoria murciana en casa del Real Madrid y el segundo puesto de la Liga Endesa, tras la derrota del Valencia Basket en Manresa.

"Hemos jugado un baloncesto increíble, es la manera que tenemos que seguir ante equipos que están en otra esfera presupuestario. Les hemos puesto en muchos problemas. Estamos dolido porque sabíamos que Valencia podía tener dificultades en Manresa, cosa que ha pasado, por lo que el segundo puesto se nos ha escapado y nos da rabia. Destaco a todos mis jugadores y de los suyos a Hezonja, con varios triples espectaculares. Es una pena no poder conseguir la primera victoria histórica del club aquí, por algo será. Tenemos que seguir intentándolo", analizó tras la rueda de prensa posterior.

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Los murcianos fueron por delante durante la mayoría del tiempo, aunque ponen fin a una racha de siete victorias de manera consecutiva en la ACB, en un partido en el que cayeron por detalles.

"Espero que sigamos mejorando. La charla ha sido realista con lo que hemos hecho en el partido. Hemos hecho un esfuerzo físico y mental increíble, la clave han sido cuatro tiros libres cuando ganábamos de 12, cuando los bajaban de 10; también un triple de Hezonja al salir de bloqueo. Son esos detalles que no se pueden controlar. En la prórroga ellos tenían un punto más de energía más que nosotros", apostilló.

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Pese a que los visitantes endosaron, con 63 puntos, la mayor anotación en su historia al descanso, y, pese a estar "superlativos", se fue con una sensación agridulce.

"Entiendo que nos sintamos orgullosos y lo respeto. Pero yo quería abrir la segunda plaza y no la tengo", finalizó. EFE

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