Arturo Ruiz, "muy orgulloso" de su equipo: "El partido se decidió por detalles"

Bilbao, 3 abr (EFE).- Arturo Ruiz, entrenador del Coviran Granada, se mostró "muy orgulloso" del trabajo de su equipo en Miribilla a pesar de la derrota encajada frente al Surne Bilbao (88-83), que casi les condena al descenso, y consideró que el partido "se decidió por detalles".

"Nosotros fallamos dos bandejas y un triple liberado y Pantzar ha decidido con su gran talento en el último cuarto. Íbamos ya muy justos de gente por las faltas, pero ha sido un partido muy bonito en el que hemos tenido la posibilidad de ganar", destacó el técnico andaluz en su valoración del encuentro.

PUBLICIDAD

Ruiz añadió que el Surne Bilbao imprimió al juego "un nivel físico increíble" y por ello les "costó mucho generar juego". "En defensa estábamos bien, pero no conseguíamos correr y jugar al ritmo que queríamos nosotros", señaló.

Al técnico de Granada, por último, le resultó "llamativo" el error de la mesa de anotación que derivó en que los árbitros les concedieran dos tiros libres por 'bonus' del Surne Bilbao casi dos minutos después de producirse la quinta falta local.

PUBLICIDAD

"No sé de quien ha sido el error. Esla primera vez que lo veo y me resulta llamativo en la mejor liga de Europa", concluyó el técnico visitante. EFE

ibn/cmm

PUBLICIDAD