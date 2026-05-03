Tráfico lento en dirección a las grandes ciudades en el regreso del puente de mayo

Madrid, 3 may (EFE).- El tráfico en dirección a las grandes ciudades presenta dificultades con motivo del regreso del puente del 1 de mayo, especialmente en carreteras de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía.

Las principales complicaciones se registran en dirección a Madrid, en la A-42, en Illescas, y en la A-5, en Talavera de la Reina, ambas en la provincia de Toledo, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

PUBLICIDAD

Ya en la Comunidad de Madrid hay dificultades en la A-1, en San Agustín del Guadalix; en la A-3, en Arganda del Rey y Fuentidueña de Tajo; en la A-4, en Valdemoro; en la A-42, en Parla; en la A-5, en Navalcarnero; y en la A-6, en Collado Villalba y Majadahonda

Asimismo hay problemas en las provincias de Cuenca, en la A-13, en Montalvo y Belinchón; de Jaén, en la A-4, en Villanueva de la Reina, y Santa Elena; en Ávila, en la A-6, en Arévalo; y en Burgos, en la A-1, en Sarracín.

PUBLICIDAD

Tráfico también regular en sentido Barcelona, en Girona, la C-31, en Playa d'Aro; en Barcelona, la AP-7, en Villafranca del Penedés; y en Tarragona, y en la la AP-7, en Torredembarra; así como en Sevilla, en la AP-4, en Las Cabezas de San Juan, hacia la capital hispalense y en Cantabria, en la A-8, en Castro Urdiales, sentido Vizcaya.

Además, un siniestro complica el tráfico de entrada a Madrid por la A-6, en Las Rozas; y otro en Huelva, en la A-49, en Chucena hacia Sevilla.

PUBLICIDAD

Esta medianoche termina la operación especial puesta en marcha por la DGT, que se inició a las tres de la tarde del pasado jueves, 30 de abril, un periodo en el que se han previsto más de 6 millones de viajes por carretera. EFE