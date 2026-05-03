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Milla: "Esto es un paso atrás"

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Getafe (Madrid), 3 may (EFE).- Luis Milla, centrocampista del Getafe, afirmó este domingo, después de perder 0-2 ante el Rayo Vallecano, que la derrota de su equipo, pese a que ya ha conseguido la salvación, es un paso atrás en su pelea por intentar alcanzar cotas más ambiciosas.

El Getafe perdió la sexta y última plaza con acceso a Europa tras perder los tres puntos frente al Rayo Vallecano. La recuperó el Celta y el jugador del conjunto azulón se mostró decepcionado.

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"Obvio que estamos orgullosos de haber conseguido nuestro primer objetivo. Pero no quita que esto sea un paso atrás. Es una pena porque teníamos una oportunidad increíble de ponernos con 47 puntos y estar en disposición de pelear por algo bonito. A pesar de la derrota vamos a seguir peleando por ello. Pero era una oportunidad muy grande en nuestra casa y es una pena", dijo a DAZN.

"No hemos estado bien desde el principio. Nos han superado. Hemos vuelto a recibir un gol en saque de banda a favor en campo contrario. De la misma manera que el otro día contra el Barcelona. Son detalles que si no controlas, te penalizan. Mañana hay que pensar que no puede volver a pasar y a pensar en el siguiente partido", agregó.

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Además, preguntado por las perdidas de tiempo del portero argentino Augusto Batalla, calificó como "normal" las acciones del meta del Rayo Vallecano.

"Es fútbol. Lo hace el equipo que va ganando, se hace de toda la vida. El portero del Rayo lo hace todos los partidos, que es lógico y normal. El problema es que cuando lo hacemos nosotros salen todos a decir que solo jugamos a eso. Respetamos a todo el mundo, somos conscientes de la situación que vive cada equipo y lo que necesita para ganar. Lo único que pedimos es respeto, que en muchos momentos no se nos ha tenido", finalizó.EFE

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EFE

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