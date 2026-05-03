Bordalás: "Tener en estos momentos 44 puntos es un hito histórico"

Getafe (Madrid), 3 may (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este domingo en rueda de prensa, después de perder 0-2 ante el Rayo Vallecano, que para su equipo "es un hito histórico" tener 44 puntos cuando faltan cuatro jornadas para el final de LaLiga.

El técnico azulón quiso valorar la gran temporada que ha hecho su equipo después de las dificultades por las que atravesó hasta enero, cuando acariciaba el descenso con un solo punto de ventaja sobre las posiciones de Segunda División.

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"Nada ni nadie me va a apartar o perder la perspectiva de la temporada. Creo que en su conjunto está siendo histórica. Llevo muchas temporadas en el Getafe y sin ninguna duda es la de mayor dificultad, la de mayores problemas por todo lo que nos ha ocurrido. Tener en estos momentos 44 puntos es un hito histórico", señaló.

"Solo se puede definir de esa manera y solo hay que mirar los equipos que hay en descenso. Tuvimos dificultades entre lesiones, número de plantilla, el club está remodelando un estadio... Y a falta de seis jornadas estar virtualmente salvado, hay que ponerlo en valor", agregó.

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También recordó que jugadores como Mauro Arambarri y Luis Milla han tenido que jugar prácticamente todos los minutos desde hace dos temporadas y señaló que esa situación ha pasado factura a ambos. Por eso, resaltó que la derrota por 0-2 frente al Rayo Vallecano "no empaña el trabajo" que han hecho sus futbolistas.

"Hoy teníamos ilusión por nuestra afición, queríamos la victoria y nos ha penalizado mucho los errores. El primer gol es muy similar al segundo del Barcelona. No estuvimos atentos a las vigilancias. Y el segundo, el delantero gana metiendo el cuerpo y no nos lo podemos permitir. Y el penalti habría cambiado el partido", recordó.

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Preguntado por si la posibilidad de jugar en Europa es un pensamiento que puede perjudicar a su plantilla, dejó claro que esa idea es normal entre los aficionados y señaló que también ilusiona a sus jugadores, al club y al cuerpo técnico.

"Pero la realidad es distinta. Solo hay que ver las posibilidades que tiene el equipo que se ha enfrentado a nosotros y las nuestras. No hemos podido hacer a lo largo del campeonato cambios y dar descanso a jugadores que otros equipos sí han hecho. Esto es difícil", comentó.

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"Hay equipos que pelean por el descenso, históricos con plantillas increíbles. Solo tengo palabras de felicitación hacia los chicos y hay que darle el mérito que tienen a una temporada histórica", insistió.

Sobre las perdidas de tiempo del Rayo Vallecano, destacó que aunque ha habido poco juego, muchas faltas, jugadores que se quedaban en el suelo y que se tardaba mucho en sacar, eso entra "dentro de lo posible" en el mundo del fútbol.

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"Lo único que pido es que cuando el Getafe, no es que lo haga habitualmente, que no se nos señale. Hay que respetar a todos. El Rayo ha hecho el partido que le convenía. Han tardado mucho en sacar en reanudar el juego y eso forma parte del fútbol".

Por último, habló sobre el regreso a un terreno de juego de Borja Mayoral cinco meses después de lesionarse una rodilla: "Estamos contentos por el chico. Todos sabéis que lleva esta temporada y la pasada arrastrando dos lesiones, dos veces ha pasado por el quirófano y ha sufrido mucho. Siempre es buena noticia que vuelva. Quedan pocas jornadas y poco tiempo. A ver si nos puede ayudar en el tramo final aunque sean minutos", finalizó. EFE.

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