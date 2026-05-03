1-2. El Estrasburgo pincha ante el Toulouse antes de recibir al Rayo

Redacción deportes, 3 may (EFE).- El Estrasburgo perdió por 1-2 su encuentro de la jornada trigésima segunda de la Liga francesa ante el Toulouse que dirige el español Carles Martínez, con un gol del brasileño Emerson a seis minutos del final.

El Estrasburgo pensó más en el partido del próximo jueves ante el Rayo Vallecano, de vuelta de semifinales de la Liga de Conferencia, que en el duelo contra el Toulouse. Ambos equipos están en el ecuador de la tabla, con las posiciones europeas casi fuera de du alcance.

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El cuadro de Gary O'Neyl tomó ventaja en Estadio de la Meinau poco antes de la media hora con un gol de Samuel Amo-Ameyaw, pero al borde del descanso igualó el Toulouse por medio de Dayann Methalie tras recibir un balón del colombiano Cristian Casserers, que también asistió en el tanto del triunfo del Toulouse.

Fue a seis minutos del cierre con un centro al área de Casseres que aprovechó el brasileño Emerson, que salió en la segunda parte, para batir al belga Mike Penders y sacar de un bache al Toulouse, que llevaba cuatro partidos sin ganar. EFE

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