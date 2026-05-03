Lunes, 4 de mayo de 2026

Madrid, 3 mayo (EFE).-

JUICIO ÁBALOS.- Madrid - Tras más de cinco meses en prisión preventiva, el exministro socialista José Luis Ábalos toma la palabra ante el tribunal que le juzga por presunta corrupción para intentar sacudirse las acusaciones de cobro de mordidas por parte del empresario y también acusado Víctor de Aldama.

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JUICIO KITCHEN.- Madrid - El ex jefe de la UCO Manuel Sánchez Corbí, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y el empresario Javier Pérez Dolset figuran entre los testigos citados en la Audiencia Nacional en una nueva sesión del juicio por el caso Kitchen, la presunta trama policial organizada desde el Ministerio del Interior en tiempos de Mariano Rajoy para sustraer al extesorero del PP información comprometedora para el PP.

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PAPA ESPAÑA.- Madrid - La visita del Papa a España movilizará a miles de agentes de las fuerzas de seguridad en un dispositivo que se está ya diseñando en diferentes reuniones como la que este lunes mantienen responsables de todos los departamentos del Ministerio del Interior, así como de otras instituciones, y que preside el ministro Fernando Grande-Marlaska.

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PARTIDOS PP.- Madrid.- Reunión del Comité de Dirección del PP y posterior rueda de prensa.

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PP AZNAR.- Zaragoza.- El expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, participa en un homenaje del con motivo del 25 aniversario del asesinato de Manuel Giménez Abad a manos de la banda terrorista ETA, un acto que será clausurado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

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ELECCIONES ANDALUCÍA.- Úbeda (Jaén).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación para abordar cuestiones de actualidad.

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ELECCIONES ANDALUCÍA.- Sevilla.- El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo, Antonio Maíllo, "el único candidato gay, que se sepa", según dice en una entrevista con EFE que, propone una ley para que "los políticos corruptos lo paguen con su patrimonio".

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PREMIOS INVESTIGACIÓN.- Barcelona - El rey Felipe VI preside la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2025, que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en 20 modalidades distintas.

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ANIVERSARIO EL PAÍS.- Barcelona.- Los reyes presiden el acto del 50 aniversario del diario El País Museu Marítim de Barcelona.

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TIEMPO LLUVIAS.- Madrid- La primera semana de mayo empieza con precipitaciones en la mitad norte de la Península, que serán localmente fuertes, con tormenta, granizo y rachas fuertes de viento, además de un descenso de las temperaturas mínimas, salvo en los archipiélagos, y es probable que nieve por encima de los 1.600/1.800 metros.

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DANA RECONSTRUCCIÓN.- Landete (Cuenca).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura en Landete (Cuenca) la reconstrucción del puente de la travesía de la CM-215 que colapsó a consecuencia de la dana de octubre del año 2024.

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FIESTA PATIOS.- Córdoba.- El Festival de Patios cordobeses, que alcanza en 2026 sus 105 años desde su primera edición, cuenta este año con 64 patios; 53 que a concurso y once fuera de concurso, de los que compiten, 18 pertenecen a arquitectura antigua, 22 a arquitectura moderna, siete son patios singulares y seis conventuales y estarán abiertos entre este lunes y el próximo 17 de mayo.

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