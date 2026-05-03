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Lautaro, tras ganar el 'Scudetto': "Hemos sufrido mucho y no era fácil volver a empezar"

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Roma, 3 may (EFE).- El argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, afirmó este domingo, tras ganar la Serie A, que el título representa "pura felicidad" para un equipo que "había sufrido mucho, porque no era fácil volver a empezar tras una temporada que fue muy dura, habiendo perdido todas las competiciones".

"Es todo trabajo hecho porque hemos sufrido mucho", dijo a DAZN tras la victoria ante el Parma (2-0), que certificó el vigésimo primer 'Scudetto' del Inter, al agregar que el objetivo liguero "era importantísimo" para el club.

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"Quizá al inicio no nos daban como favoritos, como había ido el año pasado, pero hemos trabajado muchísimo dentro del vestuario y en el campo y hemos conseguido hacer algo importante", subrayó.

El delantero argentino, emblema del equipo y máximo goleador de la categoría con 16 goles, defendió que llevan "muchos años haciendo un trabajo importante". "También en Europa, llegando a 2 finales de 'Champions'", apuntilló.

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"En un campeonato tan equilibrado como este, al final hemos conseguido hacer el sprint final de manera concentrada, correcta e importante también como grupo", sostuvo.

Al ser preguntado sobre el entrenador, Cristian Chivu, que asumió el mando a comienzos de temporada, Lautaro aseveró que su llegada aportó "nuevas energías" y "entusiasmo". "Eso dentro del grupo también nos ha aportado a todos, en los entrenamientos y en la sonrisa. Esto cuenta mucho", confesó.

"Como siempre digo, debemos continuar por este camino porque lo más importante cuando ganas es seguir queriendo ganar, y eso es lo más bonito de este deporte: llegar a la meta", concluyó el argentino.

El Inter de Milán se proclamó campeón de la Serie A tras vencer 2-0 al Parma en el Estaido Giuseppe Meazza (San Siro), en la trigésima quinta jornada, asegurando matemáticamente el título a falta de tres jornadas.

El conjunto dirigido por Chivu confirmó así una temporada de regularidad en la que defendió el liderato y acumuló 26 victorias en 35 partidos. EFE.

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EFE

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