2-1. Las Palmas vive de un tempranero gol de Jesé

Las Palmas de Gran Canaria, 3 may (EFE).- La UD Las Palmas logró ante el Real Valladolid su sexto triunfo consecutivo en casa (2-1), que le permite mantenerse en el selecto grupo de aspirantes al ascenso a Primera División, mientras que el conjunto pucelano deberá seguir remando para alcanzar la orilla de la salvación matemática.

Un tempranero gol de Jesé, en el minuto 2, allanó la victoria del equipo amarillo, que amplió su ventaja en la segunda mitad con un tanto de Estanis Pedrola, pero que terminó pasando algunos apuros cuando Biuk marcó en el minuto 80 en el único remate a portería de los pucelanos.

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Conocedor de las victorias de Deportivo de La Coruña y Racing de Santander, el cuadro isleño afrontaba el choque bajo la presión de ganar y no falló, aunque encajó un gol a balón parado en el tramo final que puso en peligro su victoria.

El conjunto de Fran Escribá ofreció una mala imagen, persiguiendo sombras durante casi todo el encuentro, incapaz de tener el balón más de tres pases seguidos, pero tampoco de ir a la presión para robarlo.

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El Pucela no reaccionó a su primer despiste defensivo, que aprovechó Jesé para rematar un centro de Manu Fuster, adelantándose en el segundo palo a Carlos Clerc y a la llegada tardía de Aceves.

En el segundo tiempo, una acción individual de Estanis Pedrola supuso el segundo gol local, con un disparo cruzado y a media altura dentro del área.

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Los cambios de Escribá no mejoraron demasiado a su equipo, pero en un córner sacado en corto, Biuk acabó rematando de cabeza a la red, y aunque el tanto fue anulado por fuera de juego, el VAR corrigió la decisión de campo y terminó subiendo al marcador.

Las Palmas acabó defendiendo su mínima renta con un jugador menos cuando Sergio Barcia se lesionó al cometer una falta para evitar una internada de Amath, con los cinco cambios ya consumidos.

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Pese a la inferioridad numérica en los dos últimos minutos del tiempo añadido, el equipo amarillo sacó adelante el partido ante uno de los rivales más flojos que han pasado esta temporada por el Estadio de Gran Canaria, y ya solo resta por hacerlo el Real Zaragoza en la penúltima jornada.

- Ficha técnica:

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2. Las Palmas: Horkas; Viti Rozada, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente (Herzog, min. 85); Amatucci; Ale García (Miyashiro, min. 66), Kirian, Manu Fuster (Iván Gil, min. 85), Pedrola (Marvin Park, min. 74); y Jesé (Iker Bravo, min. 74).

1. Valladolid: Aceves; Michelin, Jaouab (Ramón Martínez, min. 70), Tomeo, Clerc (San Modesto, min. 70); Sanseviero (Amath, min. 64), Ponceau (Alani, min. 74), Lachuer, Biuk; Meseguer (Latasa, min. 64) y Chuki.

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Goles: 1-0, min. 2: Jesé. 2-0, min. 56: Pedrola. 2-1, min. 80: Biuk.

Árbitro: Jon Ander González Esteban (Comité del País Vasco). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Sergio Barcia (90+3) y a los visitantes Ponceau (32) y Michelin (50).

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Incidencias: partido de la trigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026 disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de 17.289 espectadores (53,36 por ciento del aforo). En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio en memoria de Ángel Luis Padrón, exconsejero de la UD Las Palmas, y de Ángel Sánchez, exjugador y exentrenador de la cadena de filiales del club. Realizaron el saque de honor miembros del CN Metropole, campeón de España FEDDI de natación adaptada; y Antonio Sosa Herrera y Daniel Martín Anaya, campeones de la Copa de España de Paraciclismo en categorías MH4 Y MB. El jugador local Mika Mármol recibió una camiseta conmemorativa al cumplir 100 partidos oficiales. EFE

rg/jl

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