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Lautaro, el capitán que condujo al Inter hacia el 'Scudetto'

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Roma, 3 may (EFE).- Capitán, líder y emblema del Inter de Milán, el argentino Lautaro Martínez condujo al equipo hacia su 21º 'Scudetto', consolidándose como referencia absoluta del conjunto 'nerazzurro', goleador decisivo y ya una auténtica leyenda viva del club.

El delantero, máximo goleador de la liga con 16 tantos, es la garantía del conjunto milanés de cara a puerta y asumió un papel como faro de un equipo que se coronó campeón de la liga este domingo tras vencer al Parma (2-0)

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El Inter de Milan tiene un nombre propio, y no es otro que el de Lautaro. Máximo goleador histórico del club en la Liga de Campeones y tercero en su historia, lideró al equipo hasta dos finales continentales y es el tercer 'Scudetto' que gana, el segundo que levanta como capitán.

Su regularidad fue clave para mantener al Inter en la pelea por el liderato durante todo el curso. Cuando no está, el Inter pierde amenaza ofensiva. Cuando está, encuentra soluciones, y, sobre todo, encuentra el gol. El conjunto milanés es, de lejos, el más goleador de la liga, con 82 tantos, por delante del segundo, el Como, con 59.

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La sociedad con Marcus Thuram marcó uno de los ejes del equipo de Cristian Chivu, aportando movilidad, profundidad y remate. Entre ambos concertaron gran parte de la producción ofensiva del campeón de la Serie A. Y el argentino consolidó una identidad, es capitán, goleador y emblema de un Inter que quiere competir por todo. 

La importancia de Lautaro también se midió en su ausencia. En marzo de 2026, una lesión evidenció hasta qué punto el Inter depende de su capitán, ya que el equipo solo ganó dos de siete partidos sin él y vio peligrar su estabilidad competitiva.

Su regreso, en abril de ese año, se tradujo en un doblete ante el Roma que relanzó la ilusión por el 'Scudetto'. La leyenda 'nerazzurra' regresó para volver a marcar el camino del Inter.

Desde su llegada al club en 2018, Lautaro demostró con el tiempo una evolución que le permitió consolidarse como el líder indiscutible del equipo.

El argentino ya sabe lo que es levantar este trofeo. En la conquista del 'Scudetto' en 2021 fue uno de los hombres propios del título, con 17 goles en aquella campaña y actuaciones decisivas como su doblete en el derbi ante el Milan. El Inter proyectaba su futuro con él como referente ofensivo.

En la temporada 2023/2024, ya habiendo asumido el brazalete de capitán, fue la pieza clave de un Inter que volvió a conquistar el título liguero.

Uno de los rasgos que definen su peso en el proyecto es la regularidad. Entre 2021 y 2025 acumuló al menos 20 goles por temporada en cuatro campañas consecutivas, un registro que solo habían logrado leyendas históricas del club, y es el máximo goleador extranjero de la historia del club.

Líder en los momentos de calma y sostén en los más complicados, Lautaro es una pieza clave de un proyecto golpeado en los últimos años por la derrota en dos finales de Liga de Campeones, pero que con este título vuelve a soñar en grande y a recuperar la confianza en su capacidad para competir en la élite del fútbol europeo. EFE

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