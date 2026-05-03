La estadounidense Nelly Korda triunfa en el Riviera Maya Open

Playa del Carmen (México), 3 may (EFE).- La golfista estadounidense Nelly Korda, número uno del mundo, consolidó este domingo su jerarquía con el triunfo en la segunda edición del Riviera Maya Open at Mayakoba.

Korda, quien obtuvo su tercer triunfo del año y el segundo en semanas consecutivas, selló su tarjeta de la cuarta ronda con 69 golpes, tres bajo par, para totalizar 271 (-17).

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Superó por cuatro golpes a la tailandesa Arpichaya Yubol, su compañera de ronda y que finalizó en el segundo lugar general con 275 golpes, 13 por debajo de par.

La china Yu Liu completó el podio tras realizar su última ronda con 69 para sumar 276 (-12).

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La japonesa Chisato Iwai, que llegó como campeona defensora del torneo, finalizó en la posición 74 con un total de +7.

La victoria de Nelly Korda se dio luego del triunfo en el Chevron Championship de la semana pasada. Fue la victoria número 18 de su carrera.

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Es la primera golfista, desde la mexicana Lorena Ochoa, que gana el Chevron Champioship y el siguiente torneo de la gira.

Es la primera jugadora de Estados Unidos en triunfar en Méexico desde que Christina Kim se coronó en el Lorena Ochoa Invitational del 2014. EFE

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