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El Racing sabe sufrir y se coloca a tres triunfos del ascenso

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Javier Villanueva

Madrid, 3 may (EFE).- El Racing de Santander demostró que también sabe sufrir y se situó a tan sólo tres victorias del ansiado ascenso, tras imponerse este domingo por 4-2 al Huesca en un encuentro en el que el conjunto cántabro ya marchaba por detrás en el marcador apenas cumplidos cinco minutos de juego.

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Pero los de José Alberto López no están dispuestos a que nada ni nadie les impida regresar, catorce años después, a la máxima categoría del fútbol español y con unos "buenísimos" veinte primeros minutos de la segunda mitad, como no dudó en calificarlos el técnico verdiblanco, lograron dar la vuelta a la contienda.

Un tiempo en el que el Racing volvió a aferrarse al talento de Iñigo Vicente y a la contundencia de Andrés Martín, que contabilizó su vigésima diana, aunque si alguien brilló con luz propia ese fue el delantero Asier Villalibre, que dio inicio a la remontada local con un sensacional testarazo.

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No llevaba ni dos minutos sobre el terreno de juego, tras sustituir al descanso al senegalés Maguette, cuando el 'Búfalo' ya había incendiado la grada del Sardinero tras establecer el momentáneo 1-1 al cabecear a las redes un centro de Andrés Martín.

"Es un jugador muy importante para nosotros. Su gol evidentemente cambia el partido y es un gol que sólo puede meter él. Ese hambre por marcar, la forma en que ha rematado, con toda la fe del mundo, para conseguir la igualada. Su entrada ha sido muy importante", recalcó el preparador local.

A sus 28 años Asier Villalibre, que suma ya catorce tantos en el presente curso, quiere lograr un nuevo ascenso como el que ya vivió hace tres temporadas con el Alavés, al que devolvió a Primera División tras anotar un gol de penalti en el tiempo de prolongación de la prórroga en la final de la fase de ascenso.

Promoción de ascenso que el Racing de Santander ya tiene prácticamente asegurada, pero el equipo cántabro quiere más, quiere el ascenso directo, al igual que el Deportivo de La Coruña, que regresó a la segunda posición tras imponerse el sábado por 2-1 al Leganés.

Un triunfo incomprensible sin la actuación del guardameta Álvaro Ferllo que detuvo a los 104 minutos un discutidísimo penalti al centrocampista guineano del Leganés, Amadou Diawara.

El cancerbero del Deportivo, que hace ya dos semanas detuvo otro penalti al jugador del Mirandés Javi Hernández, adivinó la intenciones de Diawara, que facilitó la tarea a Ferllo con un disparo flojo y muy centrado.

Una parada que permitió al conjunto gallego, que acumula ya ocho jornadas consecutivas sin perder, arrebatar la segunda plaza, la última que asegura el ascenso directo, al Almería, en espera del encuentro que el equipo indálico disputará este lunes en casa con el Mirandés.

Triunfo que no pudo lograr el Castellón que vio notablemente mermadas sus opciones de pelear por el ascenso directo, tras caer el sábado por 1-2 ante un Córdoba que se aferró a sus posibilidades de disputar la promoción, tras encadenar su quinta victoria consecutiva.

Una sensacional racha que se encargó de prolongar en Castalia un efectivo Adrián Fuentes, exjugador del conjunto albinegro, que castigó con un doblete en la segunda mitad la falta de pegada de los 'orellut' que dispusieron de varias claras oportunidades para adelantarse en el marcador.

Tropiezo que no desaprovechó Las Palmas, que arrebató al Castellón la cuarta posición, tras imponerse este domingo por 2-1 a un Valladolid que sigue sin poder distanciarse de la parte baja de la clasificación.

El tempranero tanto de Jesé Rodríguez, que abrió el marcador a los dos minutos, encauzó una victoria, que se encargó de sentenciar Estanis Pedrola en el arranque de la segunda mitad, que refrendó a los de Luis García en la zona de promoción.

Una zona de eliminatorias de ascenso que cierra el Málaga que puso fin el sábado a la imparable escalada del Eibar en la clasificación, tras imponerse el sábado por 2-4 en su visita al campo del conjunto armero.

Resultado que pocos hubieran podido imaginar ante la linea ascendente de un Eibar, que llegaba a la cita como el mejor equipo de la segunda vuelta, todo lo contrario que el Málaga, que parecía 'tocado' tras las dos derrotas consecutivas encajadas ante el Castellón y el Almería.

Pero el regreso de David Larrubia, tras perderse los dos últimos partidos por lesión, pareció insuflar nuevos aires al conjunto malacitano, si bien el héroe de la victoria visitante fue Adrián Niño, que sustituyó al canterano al cuarto de hora de la reanudación.

De hecho, nada más ingresar al campo Niño anotó el primero de los dos tantos, el segundo de ellos tras una sensacional jugada individual, que el joven delantero anotó en Ipurua y que permitieron la remontada de un Málaga que llegó al descanso por detrás en el marcador (2-1).

Una victoria que permitió al equipo andaluz arrebatar la sexta posición, la última que permite disputar la promoción de ascenso, al Burgos, que no pudo pasar este domingo del empate (0-0) en el campo de la Real Sociedad B. EFE

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