Andrés Martín reduce a cuatro goles la ventaja de Arribas al frente de la tabla

Madrid, 3 may (EFE).- El delantero del Racing de Santander Andrés Martín se situó a cuatro tantos del jugador del Almería Sergio Arribas, que seguirá liderando la clasificación de goleadores de LaLiga Hyperotion con un total de 24 dianas, tras contabilizar este domingo su vigésimo gol del curso.

Andrés, que sumó su tercer gol en las cuatro últimas jornadas, volvió a mostrar su compenetración con Iñigo Vicente, el mejor asistente de la Liga, al aprovechar a los sesenta y seis minutos un pase del vizcaíno para firmar el tercero de los cuatro tantos (2-4) por los que el Racing se impuso al Huesca.

PUBLICIDAD

Un gol que redujo a cuatro la ventaja al frente de la tabla del atacante del Almería Sergio Arribas, que tendrá este lunes la oportunidad de ampliar su cuenta goleadora en el encentro que el conjunto indálico disputará en casa con el Mirandés.

Completa el podio provisional el jugador del Málaga Chupe, que contabilizó su decimonovena diana del curso, al abrir el sábado de penalti la victoria (2-4) del equipo malacitano en el campo del Eibar.

PUBLICIDAD

-- Clasificación tras la disputa de la 38ª jornada:

- Con 24 goles: Arribas (9p) (Almería)

PUBLICIDAD

- Con 20 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander)

- Con 19 goles: Chupe (4p) (Málaga);

PUBLICIDAD

- Con 16 goles: Carlos Fernández (4p) (Mirandés)

- Con 15 goles: Dubasin (BEL) (6p) (Sporting Gijón)

PUBLICIDAD

- Con 14 goles: Embarba (2p) (Almería); Fuentes (Córdoba); Villalibre (Racing Santander); Gorka Carrera (Real Sociedad B)

- Con 13 goles: Cala (3p) (Castellón); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting)

PUBLICIDAD

- Con 12 goles: ; Marcos Fernández (Ceuta); Martón (3p) (Eibar)

- Con 11 goles: Camara (GUI) (Castellón); Yeremay (3p) (Deportivo Coruña); Adrián Niño (1p) (Málaga)

PUBLICIDAD

- Con 10 goles: Jefté (3p) (Albacete); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña)

- Con 9 goles: Cerdá (Andorra); David González (4p) (Burgos); David Larrubia (Málaga); Dani Gómez (2p) (Zaragoza)

PUBLICIDAD

- Con 8 goles: Puertas (Albacete); Leo Baptistao (BRA) (Almería); Lautaro (URU) (1p) (Andorra); Jacobo González (1p) (Córdoba); Luis Chacón (1p) (Cultural); Jorge Pascual (1p) (Granada); Manu Fuster y Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas); Jeremy Arévalo (ECU) y Iñigo Vicente (Racing); Ochieng (KEN) (Real Sociedad B); Gelabert (1p) (Sporting)

- Con 7 goles: Agus Medina (Albacete); Jon Morcillo (1p) (5 con el Albacete) (Almería); Villahermosa (1p) (Andorra); Fer Niño (Burgos); José Arnáiz y Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Sielva (4p) (Huesca); Ale García (Las Palmas); Kodro (BIH) (Zaragoza)

- Con 6 goles: Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Min-su (KOR) (Andorra); Curro Sánchez (5p) (Burgos); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Zalazar (Ceuta); Jon Bautista (Eibar); Alemañ (Granada); Alex Millán (Leganés); Javi Hernández (Mirandés); Guliashvili (GEO) (Racing); Peter Federico (DOM), Chuki (1p) y Latasa (2p) (Valladolid)

- Con 5 goles: Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Cipenga (CGO), Suero (1p) y Brignani (ITA) (Castellón); Rubén Díez (4p) (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella y Mario Soriano (Deportivo); José Corpas (2p) (Eibar); Enol (Huesca); Melero (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Peio Canales (Racing); Gaspar Campos (Sporting); Astiazaran (Real Sociedad B).

- Con 4 goles: Álex Rubio y Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Alex Muñoz (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Mario González (1p) y Appin (FRA) (Burgos); García Pascual y Dawda (MAU) (Cádiz); Barri y Jakobsen (DEN) (Castellón); Matos (Ceuta); Stoichkov, Mulattieri (ITA) y Nsongo Bil (CAM) (Deportivo); Arbilla (Eibar); Alcaraz (1p) y Pablo Sáenz (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Lukovic (SRB), Miyashiro (JPN), Enrique Clemente y Estanis (Las Palmas); Diego García (2p) y Duk (CIV) (Leganés); Dani Lorenzo y Jauregi (2p) (Málaga); (Málaga); Sangalli (Racing); Amath (SEN) (Valladolid)

- Con 3 goles: Lazo (Albacete); Chirino (NED), Thalys (BRA), Lopy y Nico Melamed (SEN) (Almería); Jastin (POR) y Le Normand (FRA) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Doué (FRA), Pablo Santiago y Mabil (AUS) (Castellón); Konrad (USA) (Ceuta); Sergi Guardiola, Diego Bri y Carracedo (3p) (Córdoba); Ribeiro (BRA), Diego Collado e Iván Calero (Cultural); Luismi Cruz (Deportivo); Álvaro Rodríguez, Nolaskoain y Madariaga (Eibar); Lama y Sola (Granada); Pulido y Álvaro Carrillo (Huesca); Kirian (Las Palmas); Roberto López, Diawara (GUI), Oscar Plano, Cissé (GUI) y Juan Cruz (Leganés); Joaquín Muñoz (Málaga); Rafa Bauza y Unax (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) (Racing); Daniel Díaz (1p) (Real Sociedad B); Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer y Marcos André (BRA) (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche y Jogo (USA) (Albacete); Puigmal (BRA) (Almería); Gael Alonso, Marc Domenech, Molina y Marc Cardona (Andorra); Grego Sierra, Atienza, Iñigo Córdoba y Florian Miguel (FRA) (Burgos); Moussa (MAL), Roger Martí y Antoñito Cordero (Cádiz); Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV) y Youness (MAR) (Ceuta); Dalisson, Adilson (POR), Requena, Isma Ruiz, Rubén Alves, Percan y Kevin Medina (Córdoba); Paco Cortés y y Tresaco (Cultural); Villares, Quagliata (ITA) y Barcia (Deportivo); Adu Ares y Sergio Álvarez (Eibar); Faye (SEN) (Granada); Ntamack (FRA), Kortajarena (1p), Escobar, Dani Ojeda, Liberto y Daniel Luna (COL) (Huesca); Iván Gil y Mika Mármol (Las Palmas); Naim García (Leganés); Einar y Lobete (Málaga); Javi Castro, Manex Lozano y Mantilla (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Guille Rosas y Andrés Ferrari (URU) (Sporting); Sergi Canós (Valladolid); Soberón, Sebas Moyano, Bakis (TUR) y Rober (Zaragoza)

- Con 1 gol: Pepe Sánchez y Lluís López (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Olabarrieta, Alex Calvo, Yeray, Imanol García, Martí Vilà y Diego Alende (Andorra); Morante y Lizancos (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Jorge More, Diarra (MLI), Arribas y joaquín González (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez, Ronaldo (BRA), Lucas Alcázar y Álvaro García (Castellón); Cristian, Carlos Hernández, Campaña, Bodiger (FRA), Albert Caparrós, Domenech, Marcos (1p), Aboubacar Bassinga (CIV) y Manu Sánchez (Ceuta); Trilli, Vilarrasa, Carlos Isaac, Goti y Albarrán (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic (CRO), Thiago Ojeda (ARG), Bicho, Víctor y Maestre (Cultural); Escudero, Lucas Noubi (BEL), Altimira y Noé Carrillo (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez y Olaetxea (Eibar); Hongla (CMR), Casadesús, Oscar Naasei (GHA), Izán y Diocou (Granada); Ángel Pérez, Portillo y Javi Mier (Huesca); Barcia, Pejiño, Viera (1p), Cristian Gutiérrez y Sandro Ramírez (Las Palmas); Rubén Peña y Asué (GEQ) (Leganés); Murillo, Ochoa (IRL), Montero, Dotor, Murillo, Haitam (MAR) y Brasanac (SRB) (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela, Adrián Pica y Maras (SRB) (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN), Suleiman (GAM), Manu Hernando y Mata (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal, Mariezkurrena y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Manu Rodríguez y Pablo García (Sporting); Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo, David Torres, Juric (CRO), Sanseviero (URU) y Biuk (CRO) (Valladolid); Bazdar (BIH), Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV) y Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada); Bonini (ITA) (Almería, contra Albacete); Chupe (Málaga, contra Valladolid); Bernal (Sporting, contra Andorra); Kovacevic (Cádiz, contra Ceuta); Sangalli (Racing, contra Zaragoza); Dawda Camara (MAU) (Cádiz contra el Valladolid); Eneko Satrústegui (Cultural, contra el Huesca); Luengo (Burgos, contra Albacete); Carlos Hernández (Ceuta, contra el Eibar); Barzic (CRO) (Cultural, contra Córdoba); Tresaco (Cultural, contra Mirandés); Cuenca (Sporting, contra Ceuta). EFE