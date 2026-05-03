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La curiosa afición de un sevillano por los sombreros: casi 350 y los que vengan

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Fermín Cabanillas

Gerena (Sevilla), 3 may (EFE).- Todavía no ha amanecido cuando un vecino de Gerena (Sevilla), Gregorio Arias Nogales, sale a dar su primer paseo por las calles del pueblo, y lo hace con sombrero puesto, haga frío o calor, llueva o sin una nube en el cielo, una costumbre que ha convertido en modo de vida y en una más que llamativa colección de casi 350 sombreros.

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Gregorio está a punto de cumplir 84 años, y recibió su primer sombrero cuando tenía solo ocho, recuerda, en una charla con EFE en el local donde guarda la mayoría de sus sombreros, que con esa edad ya no iba al colegio en la España de 1951, y que nada más recibirlo se fue con su padre “a guardar borregas”.

Desde entonces, por diversas razones, a sus manos han ido llegando sombreros de todo tipo y procedencia, y ha conseguido reunir 324, una cifra concreta que señala mientras recorre el local de la calle ‘Las Palomas ‘de su pueblo donde hay gorros, gorras, bonetes, chambergos y cualquier elemento para tapar la cabeza, en una colección viva, porque 365 días al año Gregorio sale a la calle con sombrero bien colocado.

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Un local que es un santuario

Llama mucho la atención el lugar donde tiene colocados los sombreros. “Este local era de mi padre, y aquí hay de todo. De vez en cuando nos reunimos los amigos y tomamos algo”, explica. Precisamente, cuando reciben la visita de EFE están a punto de disfrutar de “unas papas con carne” que han cocinado para disfrutar de la mesa y de un rato de charla. El local está decorado con farolillos, posiblemente ante la inminencia de la feria de la localidad, que Gregorio afirma que no ha pisado desde que murió su hija Paqui en 2011. Y ahí, en ella, está también una de las claves de la colección.

Su hija era Paqui Arias, una periodista fallecida prematuramente, a los 36 años, después de recorrer medio mundo. No es de extrañar, para quienes la conocieron y la disfrutaron, que en su tumba se pueda leer “Defensora de la alegría”. Su hermano Álvaro -son seis hermanos- también es periodista, y su primo hermano es Javier Gutiérrez, copresentador del Telediario 2 de TVE. En su casa siempre se han contado grandes historias, posiblemente influenciados por su padre.

Desde China a 'Cocodrilo Dundee'

Gregorio tiene sombreros de todo el mundo, desde China hasta el icónico que usó Paul Hogan en las películas de 'Cocodrilo Dundee', el modelo de la marca australiana Akubra, llamado ‘Down Under’, pero hay un país que gana en cantidad en su colección, Colombia, donde el sombrero vueltiao es parte de la cultura del país, y donde Paqui desarrolló buena parte de su carrera.

Muchos de los sombreros están colgados en las vigas del local, otros están amontonados en cajas, y otros situados en la parte trasera del inmueble. Gregorio los tiene controlados todos, incluso los que no están. “Yo se los presto a quien me los pide, pero me los tienen que devolver. Ahora mismo tengo dos gorras prestadas a un amigo, que tienen que volver”, dice mientras abre cajas e identifica cada uno de los que va cogiendo.

Y la colección está tan viva, que cada mañana, afirma, pregunta a sus sombreros “quién quiere salir hoy a la calle a dar un paseo”, y el ganador se coloca en su cabeza y se va a buscar el primer café del día paseando por las calles de este pueblo de casi 8.000 habitantes.

Parece claro que el destino de estos sombreros debería ser un museo, pero, de momento, no es algo que le preocupe. “Le he dicho a mis amigos que cuando me muera no me pongan coronas, que me pongan sombreros”, explica Gregorio, que asegura que, en ocasiones, ha ido a entierros en los que ha colocado en el féretro alguno de su colección camino del cementerio. EFE

fcs/fs-srm

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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