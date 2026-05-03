Espana agencias

La Aemet activa avisos amarillos por lluvia y tormentas en diez comunidades autónomas

Guardar

Madrid, 3 may (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activados este domingo avisos de nivel amarillo (peligro bajo) en diez comunidades autónomas, especialmente del interior este peninsular y Baleares, por lluvias, que pueden dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, y tormentas.

Las comunidades afectadas son, además de Baleares, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

PUBLICIDAD

Todo el archipiélago balear está en aviso por precipitaciones acumuladas en una hora de 20 litros cuadrados y por tormentas. La situación es la misma en Aragón, donde además las tormentas pueden ir acompañadas de granizo menudo.

La lluvia, con acumulados de 15 litros por metro cuadrados en una hora, y las tormentas, que podrán ir acompañadas de rachas fuertes y localmente granizo, activan el aviso amarillo en Navarra, País Vasco y La Rioja.

PUBLICIDAD

En Castilla y León, el aviso se limita al norte de Burgos y el Condado de Treviño, por la misma cantidad de precipitación y tormentas, con granizo y rachas muy fuertes de viento. En Asturias, afecta a la cordillera y Picos de Europa.

En Castilla-La Mancha, se refiere a la provincia de Albacete y a la serranía y La Mancha conquense, por el mismo nivel de precipitaciones y donde las tormentas podrían asociado granizo, así como en la región de Murcia, donde afecta al altiplano, el noroeste y el campo de Cartagena y Mazarrón.

En La Comunidad Valenciana, las lluvias, con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora y las tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo menudo, ponen en aviso amarillo al interior de la provincia de Valencia. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Montero promete poner tope a los pisos turísticos y "negociar" el traspaso de competencias ferroviarias a la Junta

Montero promete poner tope a los pisos turísticos y "negociar" el traspaso de competencias ferroviarias a la Junta

Muere una mujer en el incendio de un piso en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Infobae

El PP acusa a Sánchez de inacción contra el acoso escolar y lleva este martes un foro al Senado para plantear soluciones

El PP acusa a Sánchez de inacción contra el acoso escolar y lleva este martes un foro al Senado para plantear soluciones

Un detenido por vender 'gas de la risa' en un local de copas en Yuncos (Toledo)

Infobae

Detenido un hombre por agredir sexualmente a una menor, hija de su pareja en Mallorca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

La Justicia avala el desahucio promovido por un “gran tenedor” contra un inquilino con un 87% de discapacidad y 733 euros mensuales en Barcelona

España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

ECONOMÍA

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

DEPORTES

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid