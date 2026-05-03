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El lehendakari será recibido en el Vaticano por el Papa León XIV el 13 de mayo

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El Papa León XIV ha invitado al lehendakari, Imanol Pradales, a la Audiencia General que se celebrará el próximo 13 de mayo en el Vaticano. Se trata de un encuentro de "alto valor que refuerza la presencia institucional de Euskadi en el ámbito internacional y permitirá compartir espacios de reflexión y diálogo en torno a los grandes retos globales y a valores fundamentales como la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social", según ha informado Lehendakaritza en un comunicado.

Además, ha resaltado que esta audiencia se da en un momento de "especial complejidad internacional, marcado por el avance de discursos autoritarios y populistas, y el riesgo de involución en derechos y libertades".

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Elegido Papa en mayo de 2025, León XIV ha situado desde el inicio de su pontificado el diálogo, la cooperación entre pueblos y la promoción de la paz, la dignidad humana y la justicia social en el centro de su acción. En un contexto internacional "marcado por la incertidumbre", la Santa Sede mantiene un papel relevante como "referencia moral y diplomática", ha destacado.

El encuentro entre el Pontífice y el Lehendakari se enmarca en la estrategia de acción exterior del Gobierno Vasco, orientada a situar a Euskadi en los espacios de interlocución internacional "donde se abordan los grandes desafíos contemporáneos".

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"Es un posicionamiento coherente con la apuesta de Euskadi por una Unión Europea más fuerte en el mundo, comprometida con la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social, valores que han sido y siguen siendo la brújula moral del Gobierno Vasco desde su constitución (en 1936)", han concluido desde el Gobierno Vasco.

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EuropaPress

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