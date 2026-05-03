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Buscan en la costa asturiana al tripulante de una embarcación francesa desaparecida

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Oviedo, 3 may (EFE).- El Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda del único tripulante de un barco francés, el Santa María Dominic, con base en el puerto de Audierne (Francia), que permanece desaparecido desde el pasado 29 de abril cuando no regresó a tierra después de faenar.

Según ha informado el SEPA, las labores se están llevando a cabo en el entorno de la localidad de Porcía, en el municipio de El Franco, ubicado en la comarca occidental de Asturias, después de que el Centro de Salvamento Marítimo solicitara ayuda por tierra.

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En el Mirador Punta de Atalaya han aparecido restos del barco y a la zona se ha desplazado Salvamento Marítimo, que cuenta con un helicóptero y una embarcación; el SEPA enviará al Grupo de Rescate a bordo de una aeronave medicalizada para dar relevo al Helimer, así como a miembros de Cruz Roja y de voluntarios de Protección Civil. EFE

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