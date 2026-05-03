Moreno advierte: "Hay dos opciones: o el PP o el bloque de cuatro contra la estabilidad de Andalucía"

El presidente de la Junta y candidato a la reelección por el Partido Popular, Juanma Moreno, advierte de que tras el 17M sólo hay "dos opciones: o nosotros --PP-- o el bloque de cuatro --PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía y Vox-- contra la estabilidad de Andalucía".
En una entrevista en ABC, recogida por Europa Press, Moreno avisa de que la mayoría absoluta depende de los restos en "cinco o seis provincias". "Ahí nos vamos a jugar el todo o la nada, tener o no la mayoría suficiente", asegura, al tiempo que sostiene que "firmaría ahora mismo 56 diputados, porque significará que Andalucía podría renovar esa estabilidad de la que gemos disfrutado".
"Por ahora no es fácil", subraya el candidato a la reelección, que reconoce que los dos escenarios --la mayoría "sobrada" o "quedarnos lejos" de ella-- son "posibles", ya que todo va a depender de alrededor de 15.000 votos. Moreno insiste en que su moderación "no es impostada, es mi forma de ser, de entender la política, de entender la vida, escuchar, compartir y no entrar en ese punto que roza el odio hacia el adversario político".
"Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, aunque en este momento tenga una enorme complejidad. Hay un bloque delante que es poderoso, muy heterogéneo, que va a utilizar todos los instrumentos que tenga a su disposición", advierte. En este punto, el presidente y candidato asegura que "hay dos partidos que se van a retroalimentar. El Partido Socialista y Pedro Sánchez vienen a Andalucía a elevar el tono, elevar los decibelios para provocar el voto emocional, en este caso de Vox".
"Vox, a su vez --continúa argumentando Moreno--, va a hacer exactamente lo mismo con el Partido Socialista. Van a provocarse mutuamente para reactivar a sus electorados". Preguntado sobre un posible pacto con Vox, Juanma Moreno vuelve a reclamar un apoyo ciudadano que se traduzca en una mayoría con la "no tener que ponerme en esa tesitura".
REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES
Entre las cuestiones que Vox pone como innegociable de cara a un posible pacto con el PP se encuentra la prioridad nacional --los españoles "primero" en el reparto de ayudas, por ejemplo--, ya pactada con los 'populares' de la presidenta María Guardiola tras meses de bloqueo una vez celebradas las elecciones en esta comunidad autónoma. Sobre este particular, Moreno recuerda que la migración es "competencia estatal".
"Creo que a veces algunos grupos políticos lo utilizan en el ámbito autonómico, con mucha literatura pero poco contenido, porque no hay competencia regional" en esta material. Sobre migración, el candidato se muestra partidario de una política basada en el "orden". "La política migratoria necesita ordenarse y el problema que hemos tenido en España es no ha habido política migratoria. Necesitamos a los migrantes pero de manera ordenada".
MARÍA JESÚS MONTERO Y SU ACTA DE DIPUTADA
"No me cabe ninguna duda". Con esta frase, Juanma Moreno responde a la pregunta sobre si cree que María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, volverá a Madrid en caso de perder las elecciones el próximo 17M. "Va a volver a Madrid, al calor del Gobierno. Ésa es una razón. La otra es el aforamiento que le da ser diputada nacional. Porque ante todas estas situaciones que se están produciendo en los juzgados, donde algún acusado la está ya señalando, pues probablemente también quiera protegerse".
Frente a este vaticinio, Moreno deja claro que su "compromiso firme" es con Andalucía. "Para mí, lo más importante es estar aquí, con mis raíces, con mi familia, con mi tierra. No me voy a mover de Andalucía". El candidato afea a la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez haber sido la persona que "más ha facilitado un modelo de singularidad financiera a los separatistas catalanes".
"Han hecho un paréntesis durante estas elecciones pero que lo sepan todos: a partir del 18 de mayo, se producirá la cesión de la recaudación total de todos los impuestos en Cataluña. Creo que a Montero le deberían de otorgar la Cruz de Sant Jordi por sus grandes labores y favores a los separatistas catalanes, porque se ha comportado como una leal compañera de ERC y Junts".
REFORMA DE LA SANIDAD
Por último, el presidente y candidato a la reelección ha defendido la necesidad de reformar el Servicio Andaluz de Salud (SAS) porque "a pesar de todos los esfuerzos --más inversión "que nunca" y un incremento de profesionales--, hay problemas de funcionamiento y eficacia". Por eso, detalla que, "con los profesionales", se está redactando una reforma que "estimo que en el plazo de cuatro o cinco meses tendríamos ya un documento preparado y consensuado".
"Queremos digitalizar por completo el SAS. La Inteligencia Artificial nos da la posibilidad de mejorar dotando de más seguridad al paciente y de más eficacia al propio profesional sanitario", concluye.
