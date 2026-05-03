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Guardia Civil y Bomberos rectifican a Generalitat y afirman que hubo un atendido en Oliva

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Valéncia, 3 may (EFE).- La Guardia Civil y el Consorcio de bomberos han informado de que este sábado acudieron a una playa de Oliva para prestar auxilio a varias personas y una de ellas fue trasladada a un centro sanitario, en un suceso que no ha provocado fallecimientos, como por error habían indicado fuentes de la Generalitat.

Aunque en un primer momento fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) habían informado de que cuatro personas fallecieron por ahogamiento a última hora de este sábado en la playa Aigua Morta de Oliva (Valencia), posteriormente han anulado la información trasladada y han pedido disculpas por el error.

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Según han informado fuentes de la Guardia Civil, los bomberos prestaron auxilio este sábado a cuatro personas en una playa de Oliva (Valencia) y a una quinta en estado grave, que fue trasladada a un centro médico.

Esta actuación tuvo lugar este sábado y, cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar del suceso, los bomberos habían sacado del agua a cuatro personas y los buzos del Consorcio de Bomberos habían rescatado a otra persona, en estado más grave.

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Esta persona fue trasladada a un centro sanitario para ser atendida, según estas fuentes.

Fuentes sanitarias de la Generalitat han pedido disculpas por el error en la información facilitada a los medios de comunicación y han solicitado que esa comunicación se anule a todos los efectos. EFE

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EFE

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