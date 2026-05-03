4-2. El Barça sigue haciendo historia y buscará su cuarta Champions ante el OL Lyonnes

Barcelona, 3 may (EFE).- El Barça volvió a brillar en el Spotify Camp Nou con una victoria por 4-2 ante el Bayern Múnich que selló su pase a una nueva final de Liga de Campeones, su séptima (sexta consecutiva) en la historia, dónde se enfrentará al OL Lyonnes de un viejo conocido: Jonatan Giráldez.

Con un doblete de Alexia Putella y tantos de Salma Paralluelo y Ewa Pajor, que contrarrestaron Dallmann y Harder, el Barça fue muy superior a un Bayern y desde el principio.

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Se instaló en campo rival desde un inicio, tuvo la primera ocasión en una combinación de Graham Hansen con Salma –de extremo a extremo- cuando el marcador justo reflejaba el primer minuto.

La tarde prometía, y rápido quedó escrito el guion del partido: insistencia persistente por parte de las de Pere Romeu, un bloque bajo por las de José Barcala, cuya posición en el banquillo la ocupó Kjetil Lone, por sanción del primero.

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Sería en una de esas en las que la diana del Bayern llegaría, pese a que el Barça, consciente de la necesidad de replegar rápido, había estudiado a su rival, liderado en las contras por Pernille Harder y una Klara Bühl que haría sufrir a Batlle.

Sin embargo, las azulgranas se adelantaron y no se dejaron inquietar por la efectividad del combinado bávaro. En el minuto 13, en una de esas jugadas que nacen cosiendo pases desde atrás, Patri conseguiría conectar con Graham para que esta última, como ya venía avisando, buscara a Salma en el otro lado y la velocidad de la aragonesa diera, entrando desde el segundo palo, de pleno en el arco.

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Pero la felicidad del 1-0 duró poco, en cuatro minutos, en una de esas en que el rival está especializado, el cuadro visitante robó sobre Irene Paredes en un mal control de la defensora y de pronto Harder –sola, pero como una flecha- recibió, viró el juego, y encontró a Dallmann que no falló ante Cata Coll.

Un jarro de agua fría para un Barça que, antes y después de cada gol que seguiría, no logro deshacerse de la sensación de estar perdonando demasiado.

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Pero en un escenario como un repleto –aunque ligeramente lluvioso- Spotify Camp Nou, el Barça no iba a soltar el pie del acelerador. Así, Alexia Putellas aparecería en el minuto 22 con su gol para volver a dar la ventaja a su equipo.

De nuevo con una velocidad de vértigo, Salma sirvió desde la izquierda un balón que, tras varios toques, terminaría definiendo de primeras la capitana para el 2-1.

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El descanso solo significaría tregua para el cuadro alemán, que a la vuelta siguió viéndolas venir, pese a que el Barça cada vez apretaba más.

En el minuto 54 llegó el 3-1 y solo cuatro minutos después, el cuarto. Abriría la lata del segundo tiempo la máxima goleadora, una insaciable Ewa Pajor que, en un desajuste defensivo de un Bayern cansado, cazó de un cabezazo sobre el punto de penalti el centro –otra vez- de Paralluelo, para celebrar que la sentencia se estaba acercando.

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El golpe sobre la mesa lo puso Putellas con su doblete personal y tras un balón parado que Esmee había prolongado y que ella, con un remate acrobático, terminó haciendo valer, tanto como el pase a una nueva final: la sexta consecutiva y la cuarta ante el OL Lyonnes, el equipo más laureado.

Con el pase a la final encaminado, hubo tiempo para lo más esperado; la vuelta de Aitana Bonmatí al campo, cinco meses después de su lesión.

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Un momento dulce, que adquiriría un tono agrio después que la tres veces Balón de Oro perdiera el esférico en el centro del campo y el Bayern, que encajó todas las que tuvo, combinó rápido para que Harder, sin pensarlo, colocara el segundo.

Sufrió más de lo debido el Barça en el último tramo, con desconexiones que le podrían haber costado caro. También pudo enmendar su error Aitana en un mano a mano, pero se marchó por poco y el silbido final acabó sonando al son de la historia de un equipo que jugará su séptima final ante un rival dirigido por su exentrenador: Jonatan Giráldez.

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- Ficha técnica:

4- Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Esmee (Cámara, min. 86); Clara Serrajordi (Aitana Bonmatí, min. 68), Patri Guijarro, Alexia Putellas (Kika, min. 86); Graham Hansen (Pina, min. 56), Ewa Pajor y Salma Paralluelo (Vicky López, min. 68).

2- Bayern Múnich: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Vanessa Gilles, Ballisager; Stanway (Caruso, min. 61), Amani; Dallmann, Tanikawa (Edna, min. 72), Klara Bühl; y Pernille Harder

Goles: 1-0, min.13: Salma Paralluelo. 1-1, min. 17: Dallmann. 2-1, min.22: Alexia. 3-1, min. 54: Ewa Pajor. 4-1, min. 58: Alexia. 4-2, min. 71: Harder.

Árbitra: Stéphanie Frappart (FRA) amonestó a Alexia Putellas (min. 66) para el Barcelona y para el Bayern Múnich amonestó a Stanway (min. 29).

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones que se ha disputado en el Spotify Camp Nou (Barcelona) ante 60.021 espectadores. EFE

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