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Miles de asistentes llenaron San Javier (Murcia) en un multitudinario festival aéreo

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Murcia, 3 may (EFE).- El festival aéreo celebrado en San Javier (Murcia) congregó este fin de semana a miles de personas en una jornada que transcurrió con normalidad y sin incidencias, con hasta 45 aeronaves que realizaron acrobacias y vuelos sobre el Mar Menor.

El programa incluyó exhibiciones de patrullas acrobáticas y aeronaves militares y civiles, con maniobras de vuelo sincronizado y demostraciones de precisión siendo las más destacadas las del Eurofighter, así como la participación de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA) y la patrulla Águila de la Academia General del Aire (AGA).

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Las condiciones meteorológicas permitieron el desarrollo previsto de las actividades.

La elevada asistencia tuvo efectos en la movilidad, con retenciones en los accesos y dificultades de estacionamiento en las zonas próximas a la playa. Asimismo, se registró un incremento en la ocupación hotelera y en la actividad de bares y restaurantes.

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Fuentes de Emergencias de San Pedro del Pinatar informaron de que el festival se desarrolló con "total normalidad, sin registrarse incidentes de gravedad".

El evento se enmarca en la programación anual del municipio y mantiene su capacidad de convocatoria, según las mismas fuentes. EFE

(foto)

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EFE

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