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El retorno del puente complica el tráfico, sobre todo en dirección a Madrid y Barcelona

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Madrid, 3 may (EFE).- El retorno del puente del 1 de mayo está complicando la circulación en las carreteras en dirección a los grandes núcleos urbanos, principalmente hacia Madrid y Barcelona, mientras que en Cantabria está cortada la A-67, en los Corrales de Buelna, dirección Reinosa, a causa del granizo.

Las principales complicaciones en dirección a Madrid se registran en la A-42, en Illescas y en la A-5, en Valmojado, ambas localidades en la provincia de Toledo, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

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Asimismo, hay tráfico intenso en Cuenca, en la A-3, en Villarrubio; en Jaén, en la A-4, en Santa Elena; en Ávila, en la A-6, en Arévalo; y en Burgos, en la A-1, en Sarracín, todas en sentido a la capital madrileña.

Ya en la Comunidad de Madrid hay dificultades en la A-3, en Fuentidueña de Tajo; en la A-4, en Pinto; y en la A-5, en Navalcarnero.

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Asimismo hay problemas en la AP-7, a la altura de Villafranca del Penedés, Sant Celoni y Cardedeu, en sentido a Barcelona.

Por su parte, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha informado de algo más de 90 kilómetros de retenciones en la AP-7 en diferentes tramos de su recorrido por las provincias de Barcelona y Tarragona.

Entre los puntos más complicados destacan los 39 kilómetros de colas registrados entre Santa Margarida i els Monjos hacia El Papiol-Molins de Rei; y los 22 kilómetros desde Sant Celoni hacia Barcelona.

Además, varios siniestros dificultan aun más la circulación, uno de ellos en Madrid, en la A-1, en Somosierra, sentido Burgos; en Albacete, en la A-31, en Campollano, en ambas direcciones; en Valencia, en la entrada por la A-13, en Buñol; y en Murcia, en el acceso por la A-7, en Alhama de Murcia.

Esta medianoche termina la operación especial puesta en marcha por la DGT, que se inició a las tres de la tarde del pasado jueves 30 de abril, un periodo en el que se han previsto más de 6 millones de viajes por carretera. EFE

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EFE

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