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Cameron Young firma en Miami su tercer título en el PGA Tour y el segundo del año

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Redacción Deportes, 3 may (EFE).- El estadounidense Cameron Young logró este domingo su tercer título en el PGA Tour y el segundo de este año al ganar con autoridad el Cadillac Championship, disputado desde el jueves en el Trump National Doral de Miami, Florida (EEUU).

Young, de 28 años, acabó el torneo primero con 269 golpes totales (19 bajo par) y cuatro rondas de 64, 67, 70 y 68.

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Tras él acabaron otros dos estadounidenses: el número 1 mundial, Scottie Scheffler, segundo a seis impactos; y Ben Griffin, tercero a siete.

Profesional desde 2019, Cameron Young une este título a los logrados en 2025 en el Wyndham Championship y este mismo curso en The Players Championship. Atesora dos títulos más en el Korn Ferry Tour, ambos en 2021. EFE

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