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Cabrera: "El equipo va a dar la cara y va a sacar esta temporada adelante"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 3 may (EFE).- El central del Espanyol Leandro Cabrera afirmó este domingo, después de la derrota contra el Real Madrid en el RCDE Stadium (0-2), que su equipo "va a dar la cara y va a sacar esta temporada adelante".

El uruguayo, en declaraciones a Movistar+, reconoció que fue "una derrota justa" y elogió a Vinicius, autor de los dos goles: "Ha tenido jugadas individuales muy buenas. Nosotros no pudimos concretar nuestras ocasiones".

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"No pudimos aguantar el nivel de la primera parte. Si lo hubiéramos sostenido, igual hubiera sido diferente, pero te superan y te vas con cero puntos", añadió.

Cabrera subrayó que el vestuario periquito está "fuerte y mentalizado". En este sentido, el defensa calificó el siguiente encuentro contra el Sevilla, que también pelea en la zona baja, como "una final". EFE

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dpb/sab

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