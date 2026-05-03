Espana agencias

4-2. Endrick marca y redondea la goleada del Lyon, que se asienta en el podio

Guardar

Redacción deportes, 3 may (EFE).- Endrick, a diez minutos del final, redondeó una goleada del Lyon ante el Stade Rennes (4-2) que asienta al conjunto del portugués Paulo Fonseca en el tercer puesto de la Ligue 1, con una plaza en la Liga de Campeones casi amarrada.

Era un partido clave para el Lyon y el Stade Rennes. Ambos pujan por la zona 'Champions' con el Lille, que no pasó del empate con el Le Havre, y el Mónaco, que ganó al Metz.

PUBLICIDAD

El tanto de Endrick terminó de hundir al cuadro de Frank Haise, que respondió a cada iniciativa local. El Lyon abrió el marcador a los seis minutos con una volea de Mousa Tamari a pase de Esteban Lepaul, pero en el 37 empató el equipo visitante por medio de Roman Yaremchuk, de cabeza.

El tramo final de la primera parte fue trepidante. En el minuto 42 volvió a tomar ventaja el Lyon con un gol de penalti de Corentin Tolisso cometido por Brice Samba.

PUBLICIDAD

Tras el descanso, el Rennes volvió a empatar. Una asistencia de Mousa Tamari la aprovechó Esteban Lepaul para batir a Dominik Greif.

Después sentenció el Lyon. Hizo el tercero en el minuto 52, firmado por Afonso Moreira a pase de Abner Vinicius, y a un cuarto de hora del cierre llegó el tanto de Endrick, que firmó un gran tiro tras recibir un balón de Corentin Tolisso.

El triunfo pone tercero al Lyon a cuatro puntos del segundo, el Lens, y con dos de ventaja sobre el Lille y cuatro respecto al Rennes. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

2-1. Las Palmas vive de un tempranero gol de Jesé

Infobae

El Racing sabe sufrir y se coloca a tres triunfos del ascenso

Infobae

Andrés Martín reduce a cuatro goles la ventaja de Arribas al frente de la tabla

Infobae

Los momentos de la jornada 34

Infobae

Lautaro, el capitán que condujo al Inter hacia el 'Scudetto'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

Un menor es hospitalizado en estado grave en Barcelona tras ser atacado por un grupo de jóvenes y resultar herido por una arma blanca

Si diste positivo en un control de drogas al volante, puede anularse tu sanción

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una perforación en el ojo izquierdo: “En su profesión no existen exigencias de visión binocular”

Muere una mujer al caerse de la Muralla de Lugo: la policía investiga si es un accidente

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev