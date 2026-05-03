4-2. Endrick marca y redondea la goleada del Lyon, que se asienta en el podio

Redacción deportes, 3 may (EFE).- Endrick, a diez minutos del final, redondeó una goleada del Lyon ante el Stade Rennes (4-2) que asienta al conjunto del portugués Paulo Fonseca en el tercer puesto de la Ligue 1, con una plaza en la Liga de Campeones casi amarrada.

Era un partido clave para el Lyon y el Stade Rennes. Ambos pujan por la zona 'Champions' con el Lille, que no pasó del empate con el Le Havre, y el Mónaco, que ganó al Metz.

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El tanto de Endrick terminó de hundir al cuadro de Frank Haise, que respondió a cada iniciativa local. El Lyon abrió el marcador a los seis minutos con una volea de Mousa Tamari a pase de Esteban Lepaul, pero en el 37 empató el equipo visitante por medio de Roman Yaremchuk, de cabeza.

El tramo final de la primera parte fue trepidante. En el minuto 42 volvió a tomar ventaja el Lyon con un gol de penalti de Corentin Tolisso cometido por Brice Samba.

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Tras el descanso, el Rennes volvió a empatar. Una asistencia de Mousa Tamari la aprovechó Esteban Lepaul para batir a Dominik Greif.

Después sentenció el Lyon. Hizo el tercero en el minuto 52, firmado por Afonso Moreira a pase de Abner Vinicius, y a un cuarto de hora del cierre llegó el tanto de Endrick, que firmó un gran tiro tras recibir un balón de Corentin Tolisso.

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El triunfo pone tercero al Lyon a cuatro puntos del segundo, el Lens, y con dos de ventaja sobre el Lille y cuatro respecto al Rennes. EFE