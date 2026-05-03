1-2. El Ceuta asalta El Molinón y adelanta al Sporting en la tabla

Gijón, 3 may (EFE).- El Ceuta doblegó este domingo al Sporting de Gijón en su visita a El Molinón (1-2) en un encuentro que encarriló en apenas cinco minutos, cerca de la media hora de partido, dejando sin reacción al conjunto asturiano, que continúa en caída libre.

El partido no contó con un dominador claro hasta que se alcanzó el minuto 25, cuando una buena combinación por la banda izquierda desembocó en un centro-chut que tomó dirección a la portería y que en su camino encontró el desvío de Andrés Cuenca, que cambió la trayectoria y lo convirtió en un balón imposible para Yáñez.

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Unos minutos de pesadilla para los locales que se coronaron en la siguiente jugada, en un ataque prometedor por la banda izquierda en el que Diego Sánchez ganó la línea de fondo y puso un pase atrás a una zona donde no había ningún compañero.

El Ceuta aprovechó la circunstancia para recuperar el balón con facilidad y construir un contragolpe que ejecutó a la perfección, dejando a Konrad con ventaja ante Pablo Vázquez, al que superó antes de batir con un buen disparo dentro del área a Yáñez.

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En cuestión de tres minutos el marcador se puso 0-2 en favor del equipo visitante, lo que obligó al Sporting a reaccionar, y lo hizo de inmediato con un preciso pase al espacio de Smith para Rosas, que ganó la línea de fondo y centró al primer palo, donde Gaspar cabeceó para encontrar la intervención de Vallejo y aprovechar él mismo el rechace para firmar el 1-2.

El campo estaba cada vez más inclinado hacia la portería visitante, pero fue el Ceuta el que tuvo la última ocasión del primer tiempo, de nuevo en botas de Konrad, que recibió en el interior del área un buen pase filtrado por dentro y cuya definición, algo centrada, encontró la parada de Yáñez.

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El segundo tiempo fue mucho más apagado, sin apenas ocasiones claras de gol más allá de una que Dubasin envió al fondo de la red, pero fue anulada por fuera de juego de medio cuerpo del atacante rojiblanco.

Un apático final para un partido que deja al Ceuta por delante del Sporting en la tabla.

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- Ficha técnica:

1 - Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez (Curbelo min 45), Andrés Cuenca, Diego Sánchez (Pablo García min 45); Justin Smith, Manu Rodríguez (Amadou min 72), Corredera; Gelabert (Queipo min 62, Conde min 79), Gaspar Campos y Dubasin.

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2 - Ceuta: Vallejo; Aisar Ahmed, Carlos Hernández, Bodiger, Redru (Almenara min 90); Zalazar (Campaña min 90), Youness, Marino; Konrad (Domènech min 63, Matos min 68), Marcos Fernández y Bassinga (Salvi min 45).

Goles: 0-1, M.25: Cuenca (p.p.). 0-2, M.28: Konrad. 1-2, M.30: Gaspar.

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Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos (Comité andaluz). Amonestó a los locales Pablo Vázquez (min 32), Rosas (min 35), Smith (min 69) y Queipo (min 71), y a los visitantes Bassinga (min 43), Marino (min 48+) y Marcos Fernández (min 75).

Incidencias: partido de la jornada 38 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio El Molinón ante 14.451 espectadores. EFE

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