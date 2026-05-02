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Siete detenidos en Almería por retener y drogar 13 días a un varón para robar 40.000 euros

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Almería, 2 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a siete personas en Roquetas de Mar (Almería) por retener a un hombre durante 13 días en un punto de venta de drogas, lugar donde le administraron estupefacientes y medicamentos para anular su voluntad y sustraerle 40.000 euros.

La investigación, bautizada como 'Operación Legartia', se inició en el mes de octubre al descubrirse que los presuntos autores mantenían a la víctima retenida en una vivienda de esta localidad. Durante las casi dos semanas de cautiverio, los secuestradores suministraron al hombre diversas drogas y fármacos para anular su capacidad de resistencia.

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Según ha informado la Guardia Civil, los detenidos llegaron a realizar en ese periodo más de 170 operaciones bancarias, incluyendo extracciones de dinero y transferencias mediante sistemas como bizum y 'hall-cash'. A través de estos métodos consiguieron vaciar las cuentas de la víctima, logrando un botín total de 40.000 euros.

En la fase de explotación del operativo, agentes del Área de Investigación del puesto de Roquetas de Mar, con el apoyo de unidades de seguridad ciudadana, practicaron dos registros en domicilios del municipio.

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En ellos intervinieron dosis de anfetamina, base de cocaína, cápsulas de metadona y trazodona, además de un arma de aire comprimido, una defensa extensible y varias armas blancas de gran tamaño, como machetes y marañas.

También fue localizado numeroso material robado, entre ellos aparatos de aire acondicionado, sanitarios y herramientas, parte del cual ya ha sido reconocido y devuelto a su propietario.

Los siete arrestados son hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 62 años, todos ellos vecinos de Roquetas de Mar. Se les investiga por su supuesta implicación en delitos de pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación y blanqueo de capitales.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar Plaza 3 (Almería).

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta para tratar de localizar a otros posibles implicados en los hechos, así como a los propietarios del resto de los efectos recuperados durante los registros. EFE

mma/erv-srm

(foto)

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EFE

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