Sánchez reivindica un Madrid "valiente" y "con más derechos" en el Día de la Comunidad

Madrid, 2 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado un Madrid "valiente" y "con más derechos" con motivo del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid.

"Hoy reivindicamos un Madrid valiente, con alma encendida y orgullo popular", ha señalado Sánchez en un mensaje de felicitación en redes sociales.

PUBLICIDAD

El presidente ha asegurado que "honrar la memoria de los héroes y heroínas del 2 de mayo es trabajar cada día por un Madrid y una España con más derechos, más convivencia y más justicia social".

Por segundo año consecutivo el Gobierno central no está invitado a los actos institucionales con los que se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, que preside este sábado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. EFE

PUBLICIDAD