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Sánchez felicita al PSOE en su 147 aniversario: "Somos la fuerza que impulsa el cambio"

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Madrid, 2 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este sábado al PSOE por su 147 aniversario y ha destacado que son "la fuerza que impulsa el cambio".

"¡Felicidades, compañeras y compañeros! Somos la fuerza que impulsa el cambio, que defiende la igualdad y que cree en una España más justa y más libre", señala Sánchez en un mensaje en redes sociales.

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"Orgullo de lo que somos y compromiso con todo lo que queda por hacer", ha añadido.

Sánchez adjunta en su mensaje un vídeo del PSOE en el que destacan que la prioridad del partido siguen siendo las personas.

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"147 años después, seguimos teniendo la misma prioridad: las personas. Un país que avanza, que protege lo público, que amplía derechos y no deja a nadie atrás. 147 años haciendo historia, construyendo progreso, igualdad y justicia social", resume el PSOE. EFE

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EFE

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