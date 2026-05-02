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Piden 8 años de cárcel para un acusado de violar a una amiga en Mallorca

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Palma, 2 may (EFE).- La Fiscalía pide ocho años de cárcel para un hombre acusado de haber violado en 2021 a una amiga en Mallorca mientras la golpeaba repetidamente y profería expresiones vejatorias contra ella hasta que pudo ser rescatada por los policías que se presentaron en la casa alertados por los vecinos.

B.P.S. se sentará el próximo miércoles en el banquillo de los acusados de la sección segunda de la Audiencia de Baleares por un delito de violación y otro leve de lesiones, por los que, además de la pena de prisión solicitada por el fiscal, se enfrenta al pago de una multa de 540 euros y a una indemnización de casi 3.000 euros.

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Según el escrito de acusación, el 11 de febrero de 2021 el hombre paseaba junto a la víctima cuando se inició una discusión en la que el encausado, con ánimo de menoscabar la integridad física de su amiga, la empujó y la agarró del cuello y el cabello.

El Ministerio Público relata que ambos se dirigieron hacia el domicilio de la víctima, donde el procesado exigió a la mujer que mantuvieran relaciones sexuales, algo a lo que ella se negó.

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En ese momento, relata el escrito, el hombre "la agarró con fuerza del cuello y la lanzó contra el sofá del salón", tras lo que la agredió sexualmente al tiempo que le propinaba "violentos puñetazos" en el rostro mientras la denigraba mediante expresiones del tipo "puta barata".

El fiscal detalla que todo ello se produjo pese a "los continuos ruegos de la perjudicada para que cesase en su conducta, quien intentaba en todo momento librarse de B.P.S. sin éxito".

"En un momento dado, lanzó una papelera cercana contra el agresor, respondiendo este con brutales patadas en el costado de la víctima", según narra el relato de hechos de la acusación pública, que añade que, acto seguido, el procesado continuó con la violación.

La agresión sexual siguió hasta que agentes de la Policía Local se presentaron en el domicilio tras ser alertados por los vecinos, quienes habían escuchado los gritos de auxilio de la mujer.

Como consecuencia de los hechos, la víctima sufrió secuelas psíquicas, como ansiedad y temor, y también físicas.

La Fiscalía reconoce al procesado una atenuante por intoxicación etílica, puesto que, según el relato de la acusación pública, B.P.S. se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando cometió los hechos.EFE

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EFE

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