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Moreno, sobre su canción 'Kilómetro sur': "La voz se parece bastante, pero ya se verá"

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Córdoba, 2 may (EFE).- El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, se ha pronunciado este sábado por primera vez sobre la canción 'Kilómetro sur' que ameniza los actos electorales del partido y que canta él mismo: "La voz se parece, la verdad que se parece bastante, pero ya se verá", ha dicho.

"Tenemos 14 días por delante. Poco a poco", ha respondido un sonriente Moreno a la pregunta de una periodista sobre la identidad del cantante de este tema que se oye diariamente en los actos del PP, lo que hace pensar que habrá más información sobre este asunto en los próximos días y abre incógnitas sobre qué ocurrirá en los actos que restan hasta el final de la campaña electoral el 15 de mayo.

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La noche de inicio de campaña electoral del PP, en los Jardines de Murillo de Sevilla, fue la del bautizo de 'Kilómetro sur', un regalo a los asistentes y una sorpresa que pocos llegaron a percibir desde el inicio: el cantante no era otro que el candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno.

Cuando sonó por primera vez, los periodistas utilizaban las aplicaciones que 'chivan' de que canción se trataba pero sin éxito y los servicios de prensa informaban de que era un tema de grupo de "jóvenes sevillanos" sin especificar nada más. Pero escucharla una y otra vez hizo que a los presentes les sonara la voz a alguien muy conocido.

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La canción está interpretada por Juanma Moreno, según confirmaron ayer a EFE fuentes del PP, aunque todavía no ha trascendido cómo surgió la idea de poner en marcha este proyecto y cuándo se produjo la grabación. Ni siquiera quienes han colaborado en la pieza musical. Lo único que se sabe es que los usuarios la pueden oír, de momento, en la plataforma Spotify. EFE

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EFE

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