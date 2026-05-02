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Las granjas en la Universidad cogen fuerza como recurso docente para el futuro veterinario

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Juan Javier Ríos

Madrid, 2 may (EFE).- El impulso a las granjas docentes en las facultades de Veterinaria está en auge con la incorporación creciente de más especies animales y para adaptarlas a los exigentes requisitos de formación para los futuros veterinarios, porque no siempre pisan la Universidad habiendo tenido un contacto previo con ganado.

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Es un recurso ya imprescindible para el grado de Veterinaria desde el primer curso y todos los alumnos deben participar y acudir a estas infraestructuras en las que aprenden inseminación artificial, a hacer ecografías, diagnóstico de gestación, recorte de pezuñas y, por supuesto, técnicas de manejo y bienestar para el animal de producción.

La universidad CEU Cardenal Herrera es un ejemplo de todo ello y su granja docente y de investigación en Nàquera (Valencia) cuenta con más de 200 cabezas de ganado entre vacas, pequeños rumiantes, caballos, conejos, gallinas ponedoras y hasta perros, según cuenta a Efeagro su directora, Paula Martínez.

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Los alumnos la usan desde primer curso de Veterinaria, acuden en grupos reducidos, "todos" tienen que participar (unos 1.500 por curso académico) y les sirve para aprender a manejar ganado de producción.

Reconoce que los estudiantes llegan teniendo "mucho desconocimiento" sobre este tipo de animales pero, una vez conocen sus manejos, "les gusta mucho".

Antes de entrar en las instalaciones, aprenden con modelos (simuladores) a tamaño real de los animales en los que pueden aprender técnicas como palpaciones de ovarios o simular partos complicados en una vaca u oveja.

Prácticas de manejo, de reproducción, electrocardiografía, radiología simulada, inseminación artificial o ecografías son algunas de las que ofrece esta institución universitaria a los futuros veterinarios y "siempre" priorizando el bienestar animal, la sanidad y la bioseguridad, según especifica.

Otro ejemplo de granja docente para estudiantes de Veterinaria se encuentra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que cuenta con esta instalación junto a la Facultad de Veterinaria para impartir formación reglada desde 2005, según informa a Efeagro uno de sus responsables Jesús de la Fuente.

Comenzaron teniendo ganado ovino y vacuno pero la cabaña ha crecido hasta tener unidad avícola, cunícola, apícola (en Hoyo de Manzanares) y ahora valoran incorporar una sección acuícola.

Al igual que en otras universidades, desde primero de carrera ya comienzan a utilizar las instalaciones para el manejo de ovejas; mientras es en el tercer curso cuando hay "más asignaturas relacionadas" con animales de granja.

Es entonces cuando los alumnos aprenden el manejo de nuevas especies, como gallinas en jaula y camperas; antes de pasar al último curso cuando el uso de la granja es un auténtico "boom".

Hay varios departamentos que hacen uso de las instalaciones (el de Producción Animal o el de Sanidad Animal) y realizan prácticas variadas: desde valoraciones de la calidad del huevo, manejo reproductivo de conejos, simulacros de inseminación artificial a una vaca, diagnóstico de gestación, recorte de pezuñas o incluso el manejo de corderos recién nacidos.

De la Fuente recuerda la importancia de esta fase práctica del Grado ya que un futuro veterinario "tiene que saber manejar al animal" por lo que su participación en la granja docente es "obligatoria".

En la facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (UCO) cuentan con otra granja en el campus de Rabanales que ofrece servicios docentes y de apoyo a la investigación a toda la comunidad universitaria, según ha indicado a Efeagro su director, Cipriano Díaz.

Sus instalaciones cuentan con una representación de las principales especies domésticas de abasto: vacas, ovejas, cabras, cerdos, gallinas, conejos y caballos.

Es un "cómodo recurso" que permite a los alumnos, desde el primer curso, tomar contacto con la ganadería en diferentes áreas de la profesión.

Actualmente ofrece servicios docentes sobre análisis de datos y gestión veterinaria, manejo animal, reproducción y obstetricia, entre otros.

La granja se encuentra actualmente inmersa en un proceso de reforma y modernización de instalaciones de manejo y de ampliación de espacios al aire libre para los animales, enfocado a recrear una producción sostenible que prioriza las razas autóctonas y la cría en libertad, el bienestar animal, la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022934537)

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EFE

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