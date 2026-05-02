La jueza de la dana tomará declaración a una veintena de testigos en los próximos 2 meses

València, 2 may (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) tomará declaración, al menos, a una veintena de testigos relacionados con la causa penal abierta por la gestión de la dana en los próximos dos meses, entre ellos a la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, y a varios alcaldes.

Las declaraciones -al margen de las que se siguen tomando a perjudicados- relacionadas con la investigación se retoman el próximo lunes, 4 de mayo, con la tercera comparecencia del subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez.

PUBLICIDAD

Este técnico ya compareció los días 4 y 17 de diciembre de 2025, con cerca de 12 horas de testifical entre ambas citas, para ser interrogado por los pormenores del mensaje Es-Alert que se remitió a la población de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 a las 20:11 horas.

El próximo jueves, día 7, será el turno del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, el primero de los 26 alcaldes de municipios afectados por la dana que serán citados y responsable de la localidad que sufrió en primer lugar las consecuencias de aquella dana.

PUBLICIDAD

El viernes 8 comparecerá por segunda vez un bombero forestal que mantuvo una conversación de WhatsApp con Salomé Pradas; el 12 de mayo, dos agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el día 13, otro bombero forestal.

El 15 de mayo está citado un responsable comarcal de la CHJ; el 18, la exalcaldesa de Requena Rocío Cortés; y el 20, el anterior jefe de Informativos de À Punt Iván Esteve, que fue citado tras la reciente comparecencia, también en calidad de testigo, de la meteoróloga de la cadena pública Victoria Roselló.

PUBLICIDAD

El 22 de mayo acudirá al Juzgado de Catarroja la exalcaldesa de Chiva Amparo Fort; el 25, la directora del centro de día de Picanya; el 26, un bombero de Xàtiva; el 28, dos agentes medioambientales; y el día 29, una comisaria de aguas de la CHJ.

Los días 1, 3 y 4 de junio comparecerán sendos trabajadores de la CHJ; el 8, una operadora y documentalista del Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH); y el 10, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales durante la dana, Susana Camarero.

PUBLICIDAD

La vicepresidenta será la primera de los miembros del Consell de Carlos Mazón en comparecer como testigo en el juzgado. En anteriores comparecencias públicas ha explicado que estuvo conectada al Cecopi entre las 17:00 y las 17:40 horas, antes de acudir a una entrega de premios de la patronal CEV.

Ha sostenido también que, pese a no formar parte del Cecopi, se conectó para interesarse por la situación de las residencias.

PUBLICIDAD

La jueza ha pedido información sobre el fallecimiento de varias personas en la residencia de la tercera edad de Paiporta. EFE