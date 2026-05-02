Juzgan al exalcalde de Quartell (Valencia) y a un exconcejal por corrupción urbanística

València, 2 may (EFE).- El exalcalde de Quartell (Valencia) y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Francisco Huguet, y el exconcejal Emilio Máñez serán juzgados a partir del lunes en la Audiencia de Valencia en el marco de una causa de presunta corrupción urbanística derivada del denominado caso Avialsa o Cártel del fuego.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre siete y 18 años y medio de prisión para los diez acusados por delitos continuados de cohecho, falsedad documental, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución.

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El Ministerio Público sostiene en su calificación jurídica que uno de los acusados, presidente del Holding Empresarial Avialsa, se valió de la capacidad de influencia y decisión de los dos regidores para obtener la adjudicación de terrenos municipales con destino a operaciones urbanísticas en municipios de la comarca del Camp de Morvedre, especialmente en Alfara de Algimia y Quartell.

Sin embargo, este procesado no pretendía ejecutar los proyectos "sino ceder a otras mercantiles esa ejecución", según sostiene el Ministerio Público.

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Los hechos objeto de este juicio se produjeron entre 2005 y 2016. Según la Fiscalía, los dos responsables públicos recibieron diversas contraprestaciones por su actuación presuntamente delictiva consistentes en rebajas por la compra de terrenos, fincas y viviendas o el uso de vehículos de alta gama, entre otras.

La Fiscalía solicita en su escrito de acusación indemnizaciones a favor del Ayuntamiento de Quartell que suman, en su conjunto, casi 700.000 euros.

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Huguet ya fue condenado (la sentencia alcanzó firmeza en mayo de 2022) a dos años y medio de prisión como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la contratación simulada por la empresa pública Imelsa (posteriormente Divalterra) de su concejal Emilio Máñez como coordinador de Brigada Forestal.

Máñez fue contratado como asesor del grupo popular de la Diputación de Valencia de 1999 a 2003, periodo en el que trabajó como asesor del entonces alcalde de Quartell y diputado provincial. EFE

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