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El PP denuncia las "purgas" de Peramato y exige su comparecencia urgente en el Congreso

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Madrid, 2 may (EFE).- El Partido Popular ha denunciado las "purgas" en la política de nombramientos de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, y ha exigido su comparecencia urgente ante la Comisión de Justicia del Congreso para que dé explicaciones al respecto.

El PP considera que Peramato debe explicar en el Congreso sus decisiones en materia de nombramientos, a su juicio, "alejados del respeto a los principios de mérito y capacidad en la Fiscalía y de su compromiso de trabajar en su mandato por cerrar heridas en la carrera fiscal y que evidencian claros signos de purgas internas tras la condena" de su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz.

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Desde el PP denuncian que las decisiones adoptadas por Peramato apuntan a una estrategia que, lejos de buscar reforzar la independencia de la Fiscalía, van encaminadas a consolidar un modelo de control político que prioriza la afinidad del Ministerio Público con el Gobierno de Pedro Sánchez frente al mérito, la capacidad y la trayectoria profesional, ha señalado el partido en un comunicado.

La petición urgente de comparecencia llega después de que Peramato haya decidido relevar como fiscal superior de Madrid a Almudena Lastra, la fiscal que declaró contra García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados, y elegir a María Isabel Martín, quien llevaba desde 2018 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo de la fiscal general.

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“Entre perseguir delitos o apoyar al condenado, optar por lo segundo es un escándalo”, ha advertido la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, quien ha asegurado que la sustituta de Lastra está 800 puestos por detrás en el escalafón.

Al mismo patrón responde, según el PP, la propuesta de Peramato para la plaza de teniente de la Fiscalía Superior de Galicia a favor de la fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid y esposa de Álvaro García Ortiz.

Para el Partido Popular, estos casos, "lejos de contribuir a cerrar la crisis creada" por García Ortiz "recuperando el prestigio perdido por la Fiscalía General del Estado, ahonda en la desconfianza y en la desafección hacia la Fiscalía". EFE

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EFE

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