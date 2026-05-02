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Feijóo pide "esclarecer" el incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

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Madrid, 2 may (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado que cree que hay que "esclarecer los hechos" registrados en el altercado entre el activista Vito Quiles y Begoña Gómez y ha añadido que no cree que este tipo de actitudes "deban de ser compartidas por la sociedad española".

Núñez Feijóo ha contestado así a la prensa al ser preguntado por el incidente ocurrido el pasado jueves entre Quiles y la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un restaurante de Las Rozas (Madrid).

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Tras esos hechos Begoña Gómez presentó una denuncia contra Vito Quiles, un agitador de redes sociales que estuvo en listas electorales del partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF), y al que el PP invitó al cierre de su campaña electoral en Aragón.

"Yo creo que hay que esclarecer los hechos, qué es lo que ha pasado, quién son los que aparentemente han tenido algún tipo de actitud violenta y esto es lo importante", ha indicado Núñez Feijóo antes de participar en los actos institucionales por la celebración del Día de la Comunidad de Madrid.

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Núñez Feijóo han indicado que "parece ser" que ambos han presentado denuncias, por lo que reiteró que hay que esclarecer lo sucedido en el incidente protagonizado por Vito Quiles, a quien el líder del PP se ha referido como "periodista".

El presidente del PP también ha sido preguntado por las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin de ese partido este viernes en Jaén, cuando llamó a Pedro Sánchez "chulo de putas".

"Es evidente que yo no comparto ese tipo de calificativos, por muchas provocaciones, por muchos adjetivos y por muchas descalificaciones que vengan del presidente del Gobierno y de sus hombres, de su entorno".

En este sentido, ha asegurado que "es constante y continuo las acusaciones, las descalificaciones del entorno del presidente del Gobierno hacia los políticos de la oposición"

Feijóo se ha referido a algunos recientes tuits del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en referencia a él y ha dicho que "que ese tipo de tensión le interesa al Gobierno, a mí no". EFE

(Foto)(Vídeo)

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EFE

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