Espana agencias

El Andorra cuestiona el acta arbitral y exige que sea rectificada

Guardar

Andorra La Vella, 2 may (EFE).- El FC Andorra cuestionó la ampliación del acta arbitral del árbitro aragonés Alonso De Ena Wolf correspondiente al partido de este viernes contra el Albacete.

El club del Principado, a través de un comunicado de prensa, ha expresado su firme desacuerdo con el contenido del acta arbitral. "Una vez analizada, el club considera que determinados aspectos recogidos en el acta no reflejan de forma verídica ni fiel el desarrollo de los hechos ni las manifestaciones realizadas durante las conversaciones mantenidas entre el árbitro y los representantes del club".

PUBLICIDAD

Ante está situación, "el FC Andorra exige que el acta sea rectificada y que se transcriba punto por punto lo que realmente sucedió". "En caso contrario, el club se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes parar defender sus intereses, así como el buen nombre y la reputación del club y sus representantes".

El club desmiente que Jaume Nogués, el director general y deportivo del Andorra, haya pronunciado alguna frase relacionada con desearle un accidente a los árbitros en su regreso a casa. También rechazan que el presidente del club andorrano, Ferran Vilaseca, levantase el puño con la intención de agredir, tal como recoge el anexo del acta. Además, también defienden al delegado Cristian Lanzarote, al que en el acta se le atribuye que hizo crecer la tensión.

PUBLICIDAD

El partido del pasado viernes ante el Albacete finalizó con derrota por 0-1 con un gol de Jonathan Gómez 'JoGo' en el minuto 85 y de está manera se rompió una racha de cuatro jornadas consecutivas venciendo. EFE.

vds/and/jl

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Duro: “Quedan cuatro finales que hay que afrontarlas como tal”

Infobae

Unas 100.000 personas pasan por el Viña Rock 2026, que da por superada su cuarta crisis

Infobae

Guido: “Tenemos que levantar la cabeza y trabajar juntos”

Infobae

1-0. Blanco da ventaja al Alavés al descanso

Infobae

Edna Imade: "Se tienen que alinear un poco los astros para ganar mañana al Barcelona"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

DEPORTES

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 que perdió las piernas en un accidente y fue cuatro veces campeón paralímpico

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”