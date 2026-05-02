El Andorra cuestiona el acta arbitral y exige que sea rectificada

Andorra La Vella, 2 may (EFE).- El FC Andorra cuestionó la ampliación del acta arbitral del árbitro aragonés Alonso De Ena Wolf correspondiente al partido de este viernes contra el Albacete.

El club del Principado, a través de un comunicado de prensa, ha expresado su firme desacuerdo con el contenido del acta arbitral. "Una vez analizada, el club considera que determinados aspectos recogidos en el acta no reflejan de forma verídica ni fiel el desarrollo de los hechos ni las manifestaciones realizadas durante las conversaciones mantenidas entre el árbitro y los representantes del club".

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Ante está situación, "el FC Andorra exige que el acta sea rectificada y que se transcriba punto por punto lo que realmente sucedió". "En caso contrario, el club se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes parar defender sus intereses, así como el buen nombre y la reputación del club y sus representantes".

El club desmiente que Jaume Nogués, el director general y deportivo del Andorra, haya pronunciado alguna frase relacionada con desearle un accidente a los árbitros en su regreso a casa. También rechazan que el presidente del club andorrano, Ferran Vilaseca, levantase el puño con la intención de agredir, tal como recoge el anexo del acta. Además, también defienden al delegado Cristian Lanzarote, al que en el acta se le atribuye que hizo crecer la tensión.

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El partido del pasado viernes ante el Albacete finalizó con derrota por 0-1 con un gol de Jonathan Gómez 'JoGo' en el minuto 85 y de está manera se rompió una racha de cuatro jornadas consecutivas venciendo. EFE.

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