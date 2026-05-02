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Edna Imade: "Se tienen que alinear un poco los astros para ganar mañana al Barcelona"

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Barcelona, 2 may (EFE).- La delantera internacional española del Bayern Múnich Edna Imade admitió este sábado que el equipo alemán necesitará algo más que un buen partido para superar al Barcelona este domingo y clasificarse para su primera final de la Liga de Campeones.

"Un poco sí tienen que alinearse los astros para ganar mañana al Barcelona. Que un remate no vaya a puerta, que fallen un pase… El Barcelona te exige mucho, te genera mucho, y si les sale todo, te pueden hacer muchos goles", señaló la delantera hispano-nigeriana.

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En la sala de prensa del Spotify Camp Nou, Imade apuntó también que su equipo debe centrarse exclusivamente en su propio rendimiento para mantenerse en el partido, al margen de las circunstancias externas.

"Va a ser un partido muy difícil. Nosotros tenemos que hacer nuestro plan de partido al 100%. Y no sé exactamente en qué se decidirá el partido, pero yo solo sé que nosotras tenemos que hacer nuestro trabajo bien", destacó.

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La atacante, autora del gol que supuso la única derrota del Barcelona esta temporada -a principios de noviembre (1-0), cuando aún militaba en la Real Sociedad antes de su incorporación al conjunto bávaro-, recordó aquel precedente para subrayar que el Bayern también puede competir si ejecuta su plan con rigor.

"A ellas no les salió nada ese día, venían con muchas bajas, y nosotras hicimos un plan muy serio. Creo que nosotras también podemos hacerlo mañana. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para conseguir también una victoria", enfatizó.

Todavía en pleno proceso de adaptación, en lo que definió como una etapa "que no está siendo fácil" en su primera experiencia internacional, Imade valoró positivamente la posibilidad de disputar este tipo de encuentros en grandes escenarios como el feudo azulgrana.

"Es positivo que mañana el estadio se llene. Forma parte del progreso, el desarrollo y la evolución que está viviendo el fútbol femenino a nivel global. Es lo que se merecen estas extraordinarias futbolistas. Para mí también es una motivación. En cada estadio en el que juego, trato siempre de disfrutar al máximo", aseguró. EFE

avm/fa/ism

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