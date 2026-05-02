Duro: “Quedan cuatro finales que hay que afrontarlas como tal”

Valencia, 2 may (EFE).- El delantero del Valencia Hugo Duro advirtió tras la derrota contra el Atlético de Madrid de este sábado que “quedan cuatro finales" por la salvación y que deben "afrontarlas como tal”.

“Está la cosa muy apretada. Somos un montón de equipos y hay que ganar partidos para asegurar la salvación”, dijo en declaraciones a los medios oficiales del club.

PUBLICIDAD

El madrileño aseguró que el equipo no estuvo mal pese a la derrota: “Era un duelo igualado y en un saque de banda que defendemos mal nos hacen el primero, nos hemos ido arriba y nos han marcado el segundo que nos ha acabado de matar”.

“Hemos intentado generar más desborde por fuera, más presencia en el área. Eso también tiene un riesgo. Tenemos que pensar en el siguiente partido porque nos estamos jugando la vida y no es momento de bajar la cabeza”, analizó.

PUBLICIDAD

“Está claro que nosotros nos jugamos la vida y eso a veces se te puede volver en contra por la ansiedad de tener un buen resultado. Ramazani ha tenido un disparo al poste que podría haber cambiado el partido”, agregó.

Por último, el delantero habló del segundo gol del Atlético de Madrid, que fue muy protestado por los valencianistas porque el linier levantó el banderín.

PUBLICIDAD

“Se equivoca el juez de línea levantando el banderín. Es una persona y se puede equivocar. Nos ha pedido disculpas y me gustan las personas que reconocen sus errores. En el gol de Sadiq primero pita falta mía y dice que lo tiene claro. No lo tendría tan claro cuando ha dicho que la falta era mía”, finalizó. EFE

plm/nhp/jl

PUBLICIDAD