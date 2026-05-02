1-0. Blanco da ventaja al Alavés al descanso

Vitoria, 2 may (EFE).- Antonio Blanco ha sido el protagonista de la primera parte de un descafeinado derbi gracias al gol que ha servido para adelantar al Deportivo Alavés a los 9 minutos ante el Athletic Club en Mendizorroza (1-0).

Los rojiblancos se han visto obligados a volcarse sobre la portería de Antonio Sivera, pero apenas han logrado ocasiones para conseguir la igualada en un duelo con demasiadas faltas.

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El VAR anuló un penalti a favor del Alavés en la última jugada de la primera mitad por fuera de juego previo. EFE

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