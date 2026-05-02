Guido: “Tenemos que levantar la cabeza y trabajar juntos”

Valencia, 2 may (EFE).- El centrocampista argentino del Valencia Guido Rodríguez apuntó después de la derrota de este sábado contra el Atlético de Madrid (0-2) que el equipo debe “levantar la cabeza” y “trabajar juntos” con la afición.

“Estamos con bronca. Hay que seguir, hay que pasar la bronca y pensar ya en el próximo partido”, dijo en declaraciones al club el futbolista, que reconoció que entiende “la frustración” de los aficionados, pero pidió unidad.

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Además, Guido analizó que el equipo debe aprender a manejar los momentos del partido en los que hay que sufrir. “Ojalá lo podamos hacer en el próximo partido”, apuntó. EFE.

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