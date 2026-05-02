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Unas 100.000 personas pasan por el Viña Rock 2026, que da por superada su cuarta crisis

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Toledo, 2 may (EFE).- Unas 100.000 personas han pasado desde el 30 de abril hasta este sábado 2 de mayo por el festival de música Viña Rock, en Villarrobledo (Albacete), una cifra de asistentes con la que la organización da por superada la cuarta crisis de su historia.

En una rueda de prensa, el promotor del Festival Viña Rock, Juan Carlos Gutiérrez, y el alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, han hecho balance este sábado de esta edición del festival, que se ha organizado en poco más de dos meses tras su desvinculación del fondo estadounidense KKR, con intereses israelíes, y cuya relación provocó que algunas bandas rechazaran actuar en el evento.

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"Se ha conseguido que el festival abra sus puertas, que funcionase en un tiempo récord", ha subrayado Gutiérrez, que si bien ha reconocido que 100.000 asistentes es menos de la mitad de los 240.000 de 2025, ha aseverado que el festival "ha superado tres crisis y ésta ha sido la cuarta, una más".

En cualquier caso, Gutiérrez ha asegurado que la promotora "ha escuchado, ha actuado, ha dado la cara" y todo en ello en aras de "la responsabilidad y el compromiso para proteger el festival Viña Rock, su legado y su futuro a largo plazo".

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"Viña Rock está hoy donde el público y las bandas querían que estuviesen. Un festival libre, un festival independiente y un festival programando música de calidad", ha resaltado Gutiérrez, que ha afirmado que "la verdadera victoria se ha conseguido en el momento en que se abrieron las puertas".

Gutiérrez, que ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Villarrobledo, la Diputación de Albacete, la Junta de Comunidades y al Gobierno central, ha dado las gracias también a los "viñarroqueros porque han venido menos, pero los que han venido lo han hecho para apoyar al festival" y además han "vuelto a dar una demostración de lo que es el civismo, la convivencia y la tolerancia".

"Ha sido una edición diferente y precisamente por eso creo que es la que más mérito tiene", ha continuado Gutiérrez, que ha elogiado que durante estos días se ha congregado "un elenco de artistas maravillosos", que cierra este sábado con la actuación de Sex Pistols, que por primera vez se puede ver en Villarrobledo.

En total, durante cuatro días han pasado por el festival más de cien artistas, que han actuado en siete escenarios -uno de ellos nuevo este año-, en un evento en el que han trabajado más de 1.800 personas.

En cuanto al impacto económico, Gutiérrez ha indicado que aún no se ha cuantificado, aunque ha indicado que el año pasado fueron 22 millones de euros con 240.000 asistentes, por lo que previsiblemente será menor teniendo en cuenta que ha habido la mitad de público.

Aún así, ha recalcado que más allá del impacto económico, también se debe tener en cuenta el "impacto cultural" y ha incidido en que "aquí lo importante es el festival y el pueblo de Villarrobledo".

Además, Gutiérrez ha adelantado que la organización está trabajando "desde ya" para la siguiente edición, cuando el Viña Rock celebre el 30 aniversario del festival y ha trasladado el compromiso de la promotora de "seguir siendo, ofrecer cultura y música de calidad".

"Empieza una nueva era", ha concluido Gutiérrez, que ha afirmado que el Viña Rock está "agarrado" a Villarrobledo "con la misma fuerza que los 48 millones de cepas que tiene".

Por su parte, el alcalde de Villarrobledo también ha hecho alusión a la "agresividad" del ataque que sufrió el Viña Rock, pero ha agradecido a la empresa promotora que haya sido "capaz de mantener los mismos servicios y la misma infraestructura, subiéndola en calidad y en comodidad" para los asistentes.

Bueno también ha subrayado que el evento ha transcurrido con "una tranquilidad absoluta" y que, a lo largo de los años, "los percances han sido absolutamente mínimos", un aspecto que ha valorado porque "la gente solo viene a esa convivencia desde el respeto y desde la amistad".

"Ha sido un Viña Rock de esos que de vez en cuando tocan", ha admitido el alcalde de Villarrobledo, que ha afirmado que el Viña Rock "es algo que está vivo" y "como a cualquiera, esa vida hace que de vez en cuando tengas un resfriado, pero lo importante es que este Viña Rock siempre tiene anticuerpos y los anticuerpos son los 'viñarroqueros'".

Por ello, ha animado a todos los seguidores del festival "de todas las edades" a que el año que viene vuelvan a Villarrobledo para celebrar los 30 años del 'viña', pues se ha mostrado convencido de que "todos aquellos que por distintas causas no han estado este año, después de ver todo lo que hay alrededor, tienen ese gusanillo de venir el año que viene". EFE

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EFE

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