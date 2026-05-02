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Ballerini muestra sus poderes al esprint sin premio para Gaviria; Berwick sigue líder

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Redacción deportes, 2 may (EFE).- El italiano Davide Ballerini (Astana) se impuso al esprint en la séptima etapa de la Vuelta a Turquía disputada este sábado con salida y llegada en Antalya, de 152,8 kilómetros de recorrido, en la que mantuvo el maillot de líder el australiano del Caja Rural Seguros RGA Sebastian Berwick.

Ballerini (Cantú, 31 años) se mostró poderoso por velocidad y alzó los brazos con un tiempo de 3h19:41, en una jornada rápida que se cerró con un promedio de 45,9 km/hora y que estuvo marcada por la lluvia inicial.

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El ciclista transalpino supo aprovechar el trabajo de su equipo y superó al polaco Marceli Bogusławski (ATT Investments) y al belga Tom Crabbe (Flanders - Baloise). El colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural) se metió en la pelea, pero hubo de conformarse con la quinta plaza.

La jornada llana cumplió el pronostico del esprint y la general no sufrió cambios, con el Caja Rural de protagonista gracias al maillot de líder del australiano Berwick a falta de una sola jornada, que se disputará este domingo con un recorrido que espera al final con un repecho que podría alterar el orden.

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En la segunda plaza, con opciones, más protagonismo de los equipos españoles, ya que el colombiano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) se encuentra a 5 segundos del líder 'aussie'. Más alejado, a 59 segundos, optará a la sorpresa el francés Kamiel Bonneu (TotalEnergies).

Dentro del top diez se incluyen tres españoles, Mikel Bizkarra (Euskaltel Euskadi), séptimo; Ibon Ruiz (Kern Pharma), noveno; y José Felix Parra (Caja Rural) décimo.

Este domingo finaliza la ronda turca con la disputa de la octava y última etapa con salida y meta en Ankara, con un recorrido de 108 kilómetros. Un puerto de tercera, Mountain Primer (2,4 km al 5,3), a 40 km de la llegada, única dificultad. EFE

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