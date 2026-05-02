Vox pide "apoyo masivo" el 17 de mayo y responsabiliza a PP y PSOE del paro en Cádiz

Jerez de la Frontera (Cádiz), 2 may (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha reclamado este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz) un "apoyo masivo" en las elecciones del próximo 17 de mayo y ha responsabilizado al PP y al PSOE de la situación de desempleo en la provincia gaditana.

Durante una comparecencia pública, Gavira ha afirmado que Cádiz es la provincia "con más paro" de España y ha sostenido que los trabajadores "no tienen nada que celebrar" con motivo del Primero de Mayo, además de acusar a PP y PSOE de "condenar" a la provincia a altas tasas de desempleo, salarios bajos y precariedad laboral.

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El dirigente de Vox también ha aludido a la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que, a su juicio, supone una "condena de muerte" para el sector primario andaluz y español.

Asimismo, ha reclamado un Ejecutivo autonómico que "se moje" y priorice los intereses de los andaluces, frente a lo que ha descrito como una actitud de "tranquilidad" por parte del actual Gobierno regional.

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Entre sus propuestas, Gavira ha defendido la "prioridad nacional", el endurecimiento de las políticas migratorias y la protección del campo andaluz frente a la competencia exterior. También ha criticado la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, y ha abogado por un modelo de desarrollo que favorezca actividades agrícolas frente a la expansión de energías renovables en suelos productivos.

En clave local, el candidato ha apostado por impulsar el viñedo en Jerez frente a la instalación de plantas energéticas, al tiempo que ha reiterado su petición de "cambio de rumbo" en las políticas andaluzas.

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Gavira ha concluido su intervención insistiendo en que Andalucía "tiene potencial para ser el motor de España" y ha apelado al electorado a respaldar a Vox para situar a los andaluces "los primeros de la fila". EFE

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