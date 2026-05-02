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Vox pide "apoyo masivo" el 17 de mayo y responsabiliza a PP y PSOE del paro en Cádiz

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 2 may (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha reclamado este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz) un "apoyo masivo" en las elecciones del próximo 17 de mayo y ha responsabilizado al PP y al PSOE de la situación de desempleo en la provincia gaditana.

Durante una comparecencia pública, Gavira ha afirmado que Cádiz es la provincia "con más paro" de España y ha sostenido que los trabajadores "no tienen nada que celebrar" con motivo del Primero de Mayo, además de acusar a PP y PSOE de "condenar" a la provincia a altas tasas de desempleo, salarios bajos y precariedad laboral.

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El dirigente de Vox también ha aludido a la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que, a su juicio, supone una "condena de muerte" para el sector primario andaluz y español.

Asimismo, ha reclamado un Ejecutivo autonómico que "se moje" y priorice los intereses de los andaluces, frente a lo que ha descrito como una actitud de "tranquilidad" por parte del actual Gobierno regional.

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Entre sus propuestas, Gavira ha defendido la "prioridad nacional", el endurecimiento de las políticas migratorias y la protección del campo andaluz frente a la competencia exterior. También ha criticado la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, y ha abogado por un modelo de desarrollo que favorezca actividades agrícolas frente a la expansión de energías renovables en suelos productivos.

En clave local, el candidato ha apostado por impulsar el viñedo en Jerez frente a la instalación de plantas energéticas, al tiempo que ha reiterado su petición de "cambio de rumbo" en las políticas andaluzas.

Gavira ha concluido su intervención insistiendo en que Andalucía "tiene potencial para ser el motor de España" y ha apelado al electorado a respaldar a Vox para situar a los andaluces "los primeros de la fila". EFE

fjs/erv/oli

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EFE

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