El verdadero maqui Manuel Girón es sepultado por fin 75 años después de su asesinato

Ponferrada (León), 2 may (EFE).- Los verdaderos restos del guerrillero antifranquista perteneciente a los maqui Manuel Girón, asesinado hace 75 años y cuya ubicación real habían sido objeto de teorías durante décadas, ya están en manos de su familia tras un acto de entrega realizado este sábado en Ponferrada (León).

Los restos reales del guerrillero fueron localizados recientemente por el colectivo Sputnik Labrego durante una exhumación en el antiguo cementerio del Carmen, en un hallazgo inesperado en la capital berciana.

PUBLICIDAD

Se conoció tres veces su muerte y se enterraron unos restos que ahora se saben que no eran los suyos, entregados por un amigo hace más de 20 años.

Durante el acto de entrega a la familia e inhumación, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala (PP), ha calificado la jornada como “un día de justicia humana” y ha subrayado que, como regidor, era “un deber moral” devolver los restos verdaderos a sus allegados.

PUBLICIDAD

Morala ha incidido en la necesidad de “hablar de reparación” tras 75 años de incertidumbre “injustificada” y ha defendido que este tipo de actos “no buscan abrir heridas, sino restañarlas”.

“Es un momento de dignidad. Nadie merece terminar sus días como él los terminó. Es un derecho fundamental poder descansar junto a tus seres queridos”, ha afirmado el regidor durante la entrega.

PUBLICIDAD

El alcalde también ha destacado que con este gesto se salda una deuda histórica y ha apelado a una democracia “madura” para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Asimismo, agradeció el trabajo de Sputnik Labrego en las exhumaciones que han permitido identificar los restos.

PUBLICIDAD

El sobrino del guerrillero, Ramón Pita Girón, visiblemente emocionado, ha agradecido las palabras del alcalde, ya que para él y la familia este momento representa “un símbolo de la democracia”.

Además, el familiar ha expresado su deseo de que se siga avanzando en la defensa de los derechos por los que lucharon figuras como su tío: “Girón merecía descansar en paz”, ha resumido.

PUBLICIDAD

Por su parte, el representante de Sputnik Labrego, Alejandro González, ha subrayado que este logro es fruto de años de trabajo y ha considerado el enterramiento como “un hito importante para la historia del Bierzo”.

El acto de inhumación estuvo acompañado de poesía y música en el campo santo del Montearenas, en un homenaje a la figura de Manuel Girón, considerado uno de los maquis más emblemáticos de la zona, cerrando así un capítulo marcado por décadas de dudas y devolviendo al guerrillero el descanso junto a los suyos. EFE

PUBLICIDAD

mig/aam/oli

(foto)

PUBLICIDAD