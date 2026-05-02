Montero pide "formación feminista" para los jueces y que tengan una visión "más inclusiva"

Sevilla, 2 may (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha pedido que haya "formación feminista" para los jueces de modo que tengan una visión "más inclusiva" de las normas.

Montero, que ha participado en un acto de campaña sobre igualdad en Mairena del Aljarafe (Sevilla), ha explicado que el Gobierno de España "puso en marca un complemento por las lagunas de cotización en las pensiones de las mujeres" cuando tenían que ejercer labores de cuidados, pero "cada vez que se pronuncian los tribunales, nos lo tumban".

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Contra esto, Montero ha reclamado "una formación feminista a los jurista para que vean las normas de una forma más inclusiva con las mujeres" porque "ponemos medidas en marcha y vienen los tribunales y nos dicen que son discriminatorias".

"Sí, son discriminación positiva, es para compensar una discriminación negativa que sí permitía la ley", ha defendido la socialista.

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La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta se ha mostrado satisfecha de que la secretaria de organización sea una mujer, algo que ha calificado de "muy importante en términos de lo que nos ha pasado", en referencia a los escándalos que han salpicado a los dos últimos secretarios de organización de la formación, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Montero ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -"que haya una mujer al frente de una institución no garantiza la mirada feminista"-, y ha señalad también al presidente de los EEUU, Donald Trump, al que ha tachado de "machista".

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"Trump que cree que quienes tienen más capacidad bélica tienen el derecho a imponerse sobre el resto de países" en una visión, ha señalado que es "imperialista y muy machista" y contra la que Montero dice tener la tranquilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no se arruga" y "diga lo que diga Trump defendemos el 'no a la guerra'".

La socialista ha defendido que quedan espacios de trabajo del feminismo como es la abolición de la prostitución: "Si hay una forma más evidente de explotación en el siglo XXI, tras la eliminación de la explotación infantil, es la prostitución", que "nunca es la opción consentida y elegida" por la mujer.

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Sobre los que defienden que la prostitución es una actividad que habría que regular, Montero ha señalado que habría que responderles con una pregunta: "A ti te gustaría que tu hija ejerciera la prostitución? No, ¿no? Pues entonces de qué estamos hablando".

Montero ha destacado también que las mujeres no deben estar "solo en las carteras" o responsabilidades que tienen que ver con los cuidados -"que también"-, sino "en las económicas y donde se distribuyen los esfuerzos, el presupuesto".

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La socialista ha defendido la importancia de los servicios públicos en el ámbito feminista ya que son los que garantizan que las mujeres puedan llegar donde quieren.

Ha animado a la participación y a la movilización del voto a los asistentes que han llenado el espacio de Mairena donde se ha celebrado el acto electoral, al que ha asistido el anterior responsable de los socialistas andaluces y senador, Juan Espadas, o la histórica socialista Amparo Rubiales. EFE

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