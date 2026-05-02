La madre de Sandra Peña reclama que ningún menor tenga que volver del colegio con miedo

Córdoba, 2 may (EFE).- Zara Villar, la madre de Sandra Peña, la joven sevillana que se suicidó hace unos meses tras sufrir, presuntamente, acoso por parte de compañeras de clase, ha reclamado que ningún menor tenga que volver a casa del colegio con miedo.

Villar, que ha participado en Córdoba en la concentración convocada con motivo del Día del Acoso Escolar, ha señalado a EFE que "ninguna comunidad puede llamarse justa si no protege a su infancia" y ante ello ha pedido que se "mire de frente esa realidad y no se abandone nunca".

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Los padres de Sandra Peña han compartido el acto organizado por la Asociación Cordobesa de Ayuda a Familias en Situación de Acoso Escolar con el objetivo de "recordar a cada niño y a cada niña que su dolor importa, que su desconsuelo importa y que no están solos".

El manifiesto leído durante el acto recoge que es necesario alzar la voz por "quienes han sufrido en silencio, por quienes han tenido miedo de ir al colegio, por quienes han soportado miradas, insultos, amenazas, aislamiento o humillación y por su familia, que han vivido con impotencia y preocupación cada uno de esos golpes invisibles sin saber dónde acudir ni en quién apoyarse".

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Ha hecho hincapié en que el acoso escolar "no es una broma" ni "algo que se arregle con el tiempo" sino que "rompe la confianza, apaga la alegría, hiere la autoestima y puede marcar para siempre la vida de una persona".

Al acoso escolar "no podemos mirarlo de lado, ni permitir que se normalice porque cuando un niño sufre, toda la sociedad tiene la obligación moral de responder", ha asegurado.

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En Córdoba, ciudad que fue declarada ciudad libre de acoso escolar en el Pleno municipal del pasado 13 de noviembre, ha reclamado que el Día del Acoso "no sea solo una fecha en el calendario sino un compromiso vivo, compartido y repetido cada año".

En la concentración han participado representantes de las distintas fuerzas políticas, del PSOE, Por Andalucía, Vox y del PP con el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, que tiene este sábado a la provincia de Córdoba como centro de la campaña electoral. EFE

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