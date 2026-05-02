La próxima semana se prevé con lluvias y con temperaturas inferiores a lo habitual

Madrid, 2 may (EFE).- La semana que viene habrá posibilidad de precipitaciones, al inicio en zonas del tercio norte peninsular, que desde el jueves podrían extenderse al resto, y con temperaturas que serán, en general, inferiores a los valores de esta época en buena parte del norte y tercio sur.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica en su web que la semana se presenta con posibilidad de precipitaciones en amplias zonas del país, que podrán ir acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes.

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A principios de semana lloverá, sobre todo, en zonas del tercio norte peninsular y, a partir del jueves, las precipitaciones podrían extenderse al resto del territorio.

Las temperaturas serán más bajas que en días previos y, en general, inferiores a los valores normales de esta época del año en buena parte del norte y tercio sur de la Península.

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En cuanto a la situación durante la semana del 11 al 17 de mayo, con la información actualmente disponible, podría ser más fría y lluviosa de lo habitual para la época del año en amplias zonas de la Península, excepto el tercio oriental.

La Aemet advierte de que ese pronóstico para la segunda semana del mes podría variar significativamente en futuras actualizaciones, pues la incertidumbre en la predicción aumenta para ese periodo. EFE

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