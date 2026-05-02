Albares afirma que el español detenido en la flotilla desembarca en Israel este sábado

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que el activista de la Global Sumud Flotilla con nacionalidad española detenido por Israel, Saif Abukeshek, desembarca en Israel este sábado por la mañana, en el puerto de Ashdod, y que este mediodía recibirá asistencia consular por parte del cónsul de España en Tel Aviv (Israel).

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press este sábado, el ministro ha apuntado que el activista de nacionalidad brasileña Thiago Ávila también llega este sábado a Israel donde recibirá atención consular por parte de los diplomáticos brasileños.

PUBLICIDAD

Así, ha explicado que las autoridades israelíes han aceptado la solicitud formal del Gobierno de ofrecer asistencia consular y entrar en contacto con Abukeshek, que también recibirá atención por parte de las autoridades suecas, país del que, dice, también cuenta con la nacionalidad.

Preguntado por si tiene constancia de que se hayan producido torturas por parte de Israel a Abukeshek ha asegurado que no puede confirmarlo porque todavía no han tenido contacto con el activista, aunque sí ha informado que este viernes la cónsul española en Creta (Grecia) tuvo que desplazarse al hospital porque varios activistas requirieron asistencia médica.

PUBLICIDAD

"Quiero ser muy claro aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes", ha añadido, y ha dicho que Abukeshek no debería estar en Israel y debería haber sido desembarcado en Creta con el resto de activistas.

RETIRADA DE SOLDADOS DE EE.UU. EN ALEMANIA

PUBLICIDAD

Preguntado por las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la retirada de tropas estadounidenses de Alemania, Albares ha reivindicado que España es un aliado "completamente fiable" de la OTAN y ha remarcado que los soldados norteamericanos en España operan con total normalidad.

En relación con la posición de España acerca del conflicto en Oriente Medio ha dicho que es siempre "coherente" y acorde al derecho internacional con el objetivo de buscar la paz y estabilidad mundial.

PUBLICIDAD

"Nuestra posición sobre Irán ha sido clara y no va a cambiar. La guerra en Irán, la guerra unilateral en Irán, tiene que terminar", ha zanjado, y ha añadido que debe cesar el lanzamiento de misiles por parte de Irán, que Líbano debe ser parte del alto al fuego y el estrecho de Ormuz debe volver a ser de paso libre y seguro.