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3-0. El Brentford da vida al Tottenham

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Londres, 2 may (EFE).- El Brentford doblegó al West Ham United (2-0), da un duro golpe a los de Paco Jémez e insufla vida al Tottenham Hotspur, que saldrá del descenso este domingo si vence al Aston Villa.

Los 'Bees', que apuran sus opciones europeas y se aferran a este sexto puesto, se adelantaron a los quince minutos gracias a una jugada rocambolesca en la que entre Mavropanos y Koyade metieron la pelota en la portería del West Ham.

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El tanto se lo dieron de forma oficial en propia puerta a Mavropanos, que casi se resarce cinco minutos después cuando cabeceó el 1-1 hasta que el VAR, al revisar la posición del central griego, lo anuló por fuera de juego.

El Brentford desperdició alguna oportunidad más para irse con más ventaja al descanso, pero al poco de salir de vestuarios, El Hadji Malick Diouf se llevó por delante a Dango Ouattara y el colegiado pitó el penalti. Desde los once metros, Igor Thiago marcó su gol número 22 de la temporada y está a dos de la Bota de Oro de Erling Haaland. Mikkel Damsgaard redondeó la goleada en los minutos finales.

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Los tres puntos dejan al Brentford en sexta posición, en plaza de Europa League, con 51 unidades. La Champions League la tienen prácticamente imposible, ya que está a siete puntos con nueve por disputarse, pero abren una brecha de un punto con el Brighton y de dos con el Bournemouth, que aún tiene que jugar.

El West Ham está en decimoséptima posición, con 36 puntos, y caerán a descenso si el Tottenham derrota al Aston Villa en Villa Park. EFE

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EFE

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